Политика

Петр Алексеенко назвал сферы, в которых бы мог работать в правительстве области

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, если бы ему поступило предложение поработать в правительстве Псковской области, предпочел бы сферу ЖКХ или дорожного хозяйства. Об этом он заявил в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня экономическое образование, финансово-экономический институт, высшая партийная школа за плечами, опять же опыт. Да, согласился бы, готов был бы поработать. У нас проблем много в сфере ЖКХ, много обращений поступает. Или в дорожном хозяйстве, например», - поделился Петр Алексеенко.

Также он сказал, что если бы на выборах в 2023 году победил в губернаторской кампании, в качестве главы региона начал бы с формирования новой команды с упором на местные кадры.

Отметим, «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».