Политика

Петр Алексеенко перечислил имена своих потенциальных преемников в обкоме

Активных коммунистов в обкоме КПРФ много, и кто займет пост первого секретаря после Петра Алексеенко, решит конференция. Об этом первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко заявил в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не хотелось бы выделять кого-то конкретно. У нас есть резерв первого секретера, который находится в Центральном комитете. У нас Михайлов Дмитрий Юрьевич и Мурылев Аркадий Анатольевич в резерве. Другие секретари очень активны, например, в Псковском районе Вяткин Михаил Владимирович. Есть в Великих Луках ребята активные. Но в итоге все решать будет конференция», - сказал Петр Алексеенко.

Он также отметил, что свою кандидатуру в качестве сменщика Геннадия Зюганова на посту лидера КПРФ не рассматривает.

«Компартию есть, кому возглавить, есть преемники. Зачем?» - сказал Петр Алексеенко.

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