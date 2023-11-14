«Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Власть и церковь. Что обсуждали на своей первой встрече губернатор Михаил Ведерников и новый псковский митрополит Арсений.
- В шутку и всерьез о президентской кампании. До старта главных выборов всего электорального цикла остался месяц - какими они будут, кто может составить компанию фавориту и почему «соскочил» Олег Брячак.
- Ваше слово, господа знатоки. В ежегодном проекте ПЛН «100 самых влиятельных псковичей» наступил этап анкетирования экспертов.
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?