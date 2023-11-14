Политика

«Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Власть и церковь. Что обсуждали на своей первой встрече губернатор Михаил Ведерников и новый псковский митрополит Арсений.

В шутку и всерьез о президентской кампании. До старта главных выборов всего электорального цикла остался месяц - какими они будут, кто может составить компанию фавориту и почему «соскочил» Олег Брячак.

Ваше слово, господа знатоки. В ежегодном проекте ПЛН «100 самых влиятельных псковичей» наступил этап анкетирования экспертов.

На минувшей неделе состоялась первая встреча губернатора Михаила Ведерникова с новым митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Как сообщил глава региона, обсуждали основные вопросы и задачи совместной деятельности. Процитирую: «Самое важное – продолжить реализацию всех начатых добрых дел, проектов и инициатив. Мы, со своей стороны, будем оказывать всю необходимую поддержку и помощь», - отметил Михаил Ведерников, тем самым дав ясно понять: формат взаимоотношений, сложившийся у областного руководства и РПЦ при митрополите Тихоне, будет продолжен. Губернатор пожелал новому владыке успехов и помощи Божией. «Со всеми задачами обязательно справимся», - резюмировал он.

И тут следует сказать, что одно из важнейших направлений деятельности - восстановление объектов культурного наследия, в том числе таких как Церковь Александра Невского в Пскове, Часовня близ Снятной горы, спасение от разрушения Собора Снетогорского монастыря, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многих других. Особо отмечу здесь мероприятия в рамках подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря. В целом региональная власть постоянно демонстрирует понимание того значения, которое Церковь имеет в общественной жизни - надо ли напоминать, что в истории так было не всегда, и за несколько десятилетий мы становились свидетелями совершенно разных периодов во взаимоотношениях руководителей области и епархии. Губернатор Михаил Ведерников с первых дней работы в регионе выбрал формат максимально плотного сотрудничества с псковской епархией, активно поддерживая РПЦ. Митрополит Тихон был мощным «лоббистом» Псковской области - активным и очень влиятельным, действовал в тесной координации с губернатором, который, помнится, рассказывал: мол, мы даже иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел. Неудивительно, что вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем Генсовета «Единой России», первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком митрополит Тихон входил в тройку рейтинга ста самых влиятельных персон региона, по мнению экспертов - участников проекта Псковской Лентой Новостей. Однако оценки экспертов - это дело субъективное, а вот миллиарды рублей, привлеченные в регион, прежде всего на реконструкцию памятников культуры и истории, а также реализацию различных совместных проектов, - вещь более чем объективная. Важно сохранить всё положительное, завершить начатые проекты, и в идеале еще и реализовать новые.

Теперь о том, что происходит в областных отделениях ведущих политических объединений и в целом в региональной политике. Тут, во-первых, отмечу приезд в Псков депутата Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Александра Борисова - правда, визит этот носил характер скорее не политический, а общественный. Господин Борисов выступал не столько в роли парламентария и партийца, сколько в статусе руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества - проводил круглый стол, встречался с местными персонами, подписывал соглашения о сотрудничестве с областным Собранием, музеем, госархивом. Впрочем, без политики не обошлось - депутат сделал ряд заявлений в весьма содержательном интервью на радио «ПЛН FM», в частности, коснулся темы политической конкуренции в Госдуме и, можно сказать, дал свой ответ на известный вопрос о том, место ли для дискуссий - российский парламент. Как выразился Александр Борисов, политическую борьбу в стенах Госдумы никто не отменял.

Александр Борисов, депутат Государственной Думы: Обстановка рабочая, есть ряд вопросов, по которым есть определенная консолидация и согласие. В основном, это касается вопросов СВО и вопросов международной повестки. В целом, идут жаркие дискуссии. То количество вопросов, которые депутаты задают друг другу при обсуждении законопроектов, только подтверждает, что дискуссии достаточно горячие.

Так или иначе, активность парламентария позволила ему получить максимально высокую оценку «плюс пять» в очередном обозрении штатного комментатора ПЛН Господина Рейтингомера. И там же на плюсах в этот раз оказались глава Великих Лук, один из наиболее опытных и влиятельных региональных политиков Николай Козловский, на неделе отметивший 70-летний юбилей и получивший в Москве медаль «За активную военно-патриотическую работу», а также руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. И тут отмечаю редкий в последнее время случай, когда эсеры у нас были в центре внимания. В субботу они провели региональную партийную конференцию - принимали в свои ряды новых членов, награждали друг друга, вручали грамоты и благодарности от своего руководителя Сергея Миронова.

- Это просто праздник какой-то (из фильма «Приключения Буратино»).

Еще на конференции «Справедливой России» избирали делегатов на партийный съезд в Москве, на котором будет приниматься решение относительно президентских выборов. При том, что Владимир Путин еще не дал однозначного ответа на вопрос об участии в выборах, которые пройдут в марте 2024-го, и федеральные политики, рассуждая на эту тему, употребляют формулировки типа «в том случае», «когда», «если», Олег Брячак соблюдать подобные условности не стал и по поводу повестки партийного съезда эсеров так прямо и написал: мол, будет приниматься решение о поддержке на предстоящих выборах Владимира Путина. Любопытно, что еще несколько лет назад Брячак сам планировал участвовать в качестве кандидата в президентских выборах 2024 года. Понятно, что в Пскове многие к его словам относились с изрядной долей юмора, да что там говорить - несерьезно относились, а вот на бескрайних просторах интернета появилось немало псевдоаналитических статей, авторы которых, видимо, помониторив публикации через поисковики и принимая всё за чистую монету, так прямо и упоминают псковского эсера через запятую в списке потенциальных участников выборов. На минувшей неделе в ходе бескомпромиссного интервью с Олегом Брячаком в рамках нового проекта «ПЛН FM» под названием «Политбюро» мы вернулись к этому вопросу.

С определением «переобулся на ходу» эсер не согласился, говорил об изменившихся обстоятельствах, поддержке действующего президента и о том, что в трудное время нельзя раскачивать лодку. Для наглядности привел пример светофора: мол, если загорается красный - ехать не надо, надо дождаться зеленого. Так что, кандидат Брячак на президентских выборах если и появится, то очень нескоро - лет через шесть (и то, если загорится зеленый - хотя, возможно, тут уместнее было бы говорить не о светофоре, а о запрещающем знаке «кирпич»).

Если говорить серьезно, то прежде, еще несколько лет назад, относительно выборов 2024 года была определенная интрига - мол, как власть будет решать так называемую «проблему-2024», и как Кремль будет проходить транзитный коридор. Однако после изменений в Конституцию и других событий последних лет интрига эта - весьма условная. Если и обсуждаются, то по большому счету только детали - какой будет эта кампания, как выдвинется «кандидат номер 1», когда и как об этом объявят, сколько будет участников (в 2018-м было восемь - Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин), кто из партийных лидеров - Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Григорий Явлинский и другие - станут кандидатами, а в целом всё вроде бы ясно и понятно. И всё это вроде успокаивает, возможно, даже расхолаживает власть, между тем задачи требуют усилий и мобилизации: явка, процент голосов за победителя, обеспечение легитимности, противодействие возможным попыткам повлиять на выборы из-за границы - всё это имеет значение и для Кремля, и для региональных властей, и для представителей оппозиции. Час икс всё ближе - и тема президентских выборов становится всё более актуальной. На минувшей неделе стало известно, что «Единая Россия» 17 декабря соберет свой съезд на территории выставки «Россия», о чем объявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. А тремя днями ранее, то есть в четверг 14 декабря, к народу с предвыборными заявлениями в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии может выйти Владимир Путин. И примерно тогда же, в срок с 8 по 18 декабря Совет Федерации назначит выборы 17 марта. Ближе к декабрьскому старту обязательно вернемся к этой теме, а на сегодня это всё.

Напоследок напомню, что Псковская Лента Новостей продолжает реализацию ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области» - таким образом мы стараемся сделать политику более открытой, публичной и понятной людям. В декабре опубликуем свежий рейтинг и зафиксируем изменения, а пока у нас наступил этап анкетирования экспертов. Так что, если получите бумажную анкету или приглашение проголосовать в формате ДЭГ, поставьте свои оценки - поучаствуйте в этом увлекательном занятии. Нам важно ваше мнение.

Вот теперь всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.