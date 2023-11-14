Политика

Союз «Новых людей» и «Партии роста» продолжит действовать - Андрей Маковский

Союз «Новых людей» и «Партии роста» продолжает действовать, и исходя из интересов союза, партии будут выставлять своих кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Политический союз есть и сейчас, проявляется он в том, что в одних и тех же округах мы не будем выставлять кандидатов, скажем так, дублируя друг друга. Мы будем идти единой командой, так произошло в Псковской области, когда муниципальные депутаты от "Новых людей" поддержали Игоря Романова (кандидата на выборах губернатора Псковской области - ред.), и думаю, результат, который он получил, получился в том числе благодаря нам», - сказал Андрей Маковский.

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Он добавил, что политический союз появился из-за того, что многие законодательные инициативы и партийные позиции схожи в ключе поддержки предпринимателей.

«Нам нужна политическая сила, которая будет на каждом мероприятии, каждом заседании депутатов в каждом регионе и районе говорить о том, что нужно дать больше возможностей предпринимателям — больше кредитов, денег, потому что именно от малого и среднего бизнеса зависит наша экономика и благополучие», - подчеркнул гость студии.