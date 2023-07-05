Игорь Романов: Юридического слияния «Новых людей» и «Партии роста» не предвидится

Юридического слияния «Новых людей» и «Партии роста» не предвидится. Об этом в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов.
«Кто будет главным, я понятия не имею, потому что юридического слияния пока не предвидится, на сегодняшний день у нас определен только совместный штаб с "Новыми людьми" по федеральной концепции, там обсуждаются вопросы о взаимодействии в выборной кампании, о том, на каких округах кто кого будет поддерживать, потому что электоральная база у нас общая, и на сегодняшний день делить предпринимателей, избирателей, которые нас поддерживают, мы не собираемся. Мы хотим создать общую электоральную базу, которая будет поддерживать нас и в том, и в другом случае», - сказал Игорь Романов.
Ранее сообщалось, что «Новые люди» помогут Игорю Романову пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области в рамках принятого на федеральном уровне решения о создании политического союза между партиями.