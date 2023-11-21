«Гонки по вертикали»: чего хочет Кремль, прием оппозиции и отставка Цецерского. ВИДЕО

Политика
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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Темы этого выпуска:
- Шоу не должно начинаться. Контуры президентской кампании, левые праймериз и кандидат из СИЗО.
- Новости региональной политики. Новый прием ЛДПР, задачник для депутатов, и Александр Козловский идет в «Политбюро».
- Отставка Ивана Цецерского. Почему окончательно закатилась звезда экс-главы Пскова в Москве.
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.
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