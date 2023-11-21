Политика

«Гонки по вертикали»: чего хочет Кремль, прием оппозиции и отставка Цецерского

Всем привет! В эфире радио ПЛН FM - программа «Гонки по вертикали». У микрофона автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Как всегда по вторникам будем говорить о самом интересном и важном в региональной общественно-политической жизни.

Темы этого выпуска:

Шоу не должно начинаться. Контуры президентской кампании, левые праймериз и кандидат из СИЗО.

Новости региональной политики. Новый прием ЛДПР, задачник для депутатов, и Александр Козловский идет в «Политбюро».

Отставка Ивана Цецерского. Почему окончательно закатилась звезда экс-главы Пскова в Москве.

Как водится, начинаем с главной темы. А это теперь - и на ближайшие четыре месяца - президентские выборы. Напомню, голосование пройдет в марте 2024-го, официальная кампания стартует в декабре, а уже сейчас идут подготовка и кампания неофициальная. Оно и понятно: главные выборы всего электорального цикла - это серьезное испытание для властей, в том числе для региональных - команд губернаторов, политтехнологов и многих других персон.

Задачи тут ставит администрация президента - и вот на неделе стало известно, чего хочет Кремль. Не то, чтоб тут была какая-то большая загадка. Но на днях появились конкретные цифры установок из центра. Так вот, АП будет стремиться как минимум повторить рекордный результат 2018 года. Как пелось, мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!. А раз так - надо, чтобы в марте 2024-го «основного кандидата» поддержали более 75% избирателей при явке в 70% (в 2018-м Владимир Путин получил 76,69% при явке в 67,54%).

Итак, явка не менее 70, процент за кандидата - более 75. Плюс - обеспечение легитимности, ответ на возможные попытки вмешательства в избирательный процесс извне.

Об этом говорили на организованном АП семинаре для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике. Мероприятие прошло в Подмосковье в конце минувшей недели. И там же подчеркивалось, что цитирую «Коммерсант», «выборы должны иметь «психотерапевтический характер»: люди ждут, когда закончится СВО, они устали, поэтому важно показать, что их обычной жизни ничто не угрожает, а у страны есть понятное будущее; нужно не накручивать, а успокаивать избирателей». Поэтому кампания должна проходить спокойно, просто, понятно, и в отличие от 2018 года - устраивать «политическое шоу» не надо.

- Теперь вот такое предложение: а что, если...

- Не стоит.

- Ясно. Тогда может быть нужно...

- Не нужно. («Бриллиантовая рука»)

Впрочем, совсем без шоу не обойдется. Если не от власти, то от оппозиции. И уже сейчас наблюдаем за отдельными проявлениями активности. Я про попытки «Левого фронта» Сергея Удальцова организовать праймериз т.н. левопатриотических сил и выбрать кандидата из длинного списка, в который внесены фамилии председателя компартии Геннадия Зюганова, экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, публициста Максима Шевченко и еще трех десятков персон - известных, мало известных и вовсе неизвестных широкой публике: Боглаев, Ведута, Енгалычева, Казанков и так далее.

- Кто все эти люди? («Блондинка за углом»)

Планировалось открыть предварительное голосование на сайте праймериз 21 ноября, то есть уже сегодня, однако, по информации «Независимой газеты», праймериз могут стартовать теперь уже 23-24 ноября или вообще отложатся на неопределенное время из-за интереса, проявленного к предвыборному проекту правоохранительными органами. Они заинтересовались тем, что в списках есть Игорь Стрелков, который находится в СИЗО под следствием по уголовному делу об экстремизме. Технических специалистов - организаторов праймериз уже вызвали на «беседу» в силовые органы. Возможно, Стрелкова придется из числа 33 участников вычеркнуть, тем более что ранее он сам высказывал сомнение в сотрудничестве с красными.

А на днях стало известно, что Стрелков в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб по его выдвижению на президентских выборах весной 2024 года в качестве самовыдвиженца.

Понятно, что в этой связи мы тут в Пскове сразу вспомнили про экс-губернатора Евгения Михайлова, который вместе со Стрелковым по весне выступал в качестве соорганизатора неформального «Клуба рассерженных патриотов», участвовал с ним в стримах, а уже после задержания Стрелкова, Михайлов заявлял, что политически это очень негативная новость. Так вот Евгений Михайлов не видит для себя смысла входить в предвыборный штаб Стрелкова (Гиркина), поскольку этому кандидату все равно не позволят принять участие в президентских выборах. Об этом Евгений Михайлов заявил в беседе с корреспондентом ПЛН.

«Я политикой сейчас не занимаюсь, но особой перспективы в этом выдвижении не вижу. Да он и сам сказал, что все дойдет до стадии сдачи подписей, а может даже только до сбора подписей. Я лично не буду входить, но, с другой стороны, я уважаю Игоря Ивановича, считаю, что он имеет полное право участвовать в этих выборах. Если люди видят в этом перспективу - отлично», - сказал Евгений Михайлов.

Так или иначе, будем наблюдать и за этим процессом, и за другими событиями предвыборной кампании - скоро обязательно вернемся к теме президентской кампании, и не раз.

Теперь к другим темам региональной политики. Как-то так вышло, что ключевым словом в псковской партийной жизни на неделе стало слово «приём». Перефразируя Ильфа и Петрова, можно сказать: в губернском городе П. депутаты так часто проводили приемы, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы сходить на прием к партийцам, донести до них свои проблемы и потом - не-не, всё хорошо - потом ждать решения. Если серьезно, то помимо плановых, привычных встреч в рабочем режиме, проходят целые акции. Скажем, псковское отделение ЛДПР в рамках всероссийской акции в выходные проводило приемы граждан по всей области. Работали 20 депутатов - приняли порядка шестидесяти человек. Тем временем депутаты от «Единой России» проводит свою тематическую неделю приема граждан по вопросам ЖКХ. Прием проводил и сенатор от Псковской области, генерал Алексей Наумец - там бОльшая часть вопросов касалась решения проблем участников СВО.

А на подходе - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Будет работать в регионе, уже принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», а завтра - в среду, 22 ноября - станет участником программы «Политбюро». Напомню, что это новый проект радио «ПЛН FM» - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы провоцируем, нападаем, ставим политиков в неудобное положение, прессингуем. Так что трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Интервью с Александром Козловским выйдет в эфир уже завтра - начнем в 13.05. Не пропустите!

Напоследок о самой читаемой о обсуждаемой новости Псковской Ленты Новостей за неделю - как ни удивительно, это не криминал, не какое-нибудь резонансное ДТП, а политика. Экс-глава Пскова Иван Цецерский лишился должности исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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Ранее он был выведен из состава президентского Совета по МСУ. А в прошлом году, кстати, выбыл из списка 100 самых влиятельных псковичей, по версии экспертов ПЛН. Закатилась звезда управленца, который четверть века в политике, больше двадцати лет был депутатом гордумы, десять - главой Пскова, и еще пять лет назад был возглавлял областной центр и готовился к своему главному проекту - псковской Ганзе, которая должна была стать эдакой мини-олимпиадой с невероятным количеством гостей - полмиллиона. Но не пришелся ко двору новой команды губернатора, и вынужден был покинуть должность. С помощью сильных мира сего оказался на руководящем посту в ассоциации развития МСУ. Первое время стремился показать, что перешел на очень высокий уровень, занять решением важных задач - памятен пост в соцсетях: селфи в салоне машины, проезжающей Храм Христа Спасителя, и пояснение от Ивана Николаевича: «Еду к новому месту работы в Правление Национальной Ассоциации развития МСУ... День уже расписан: Главное Управление Министерства юстиции по городу Москва, прямой часовой эфир на радио "Говорит Москва", встречи в Совете Федерации и Администрации Президента РФ. Как говорится, дай бог успеха на новом направлении работы!» Спустя четыре года Цецерский покинул должности. Теперь, по информации Telegram-канала ПЛН, будет преподавать в Новгороде. И как напоминает наша «телега», учить студентов Ивану Цецерскому не впервой. Многие выпускники Академии права и управления в Пскове помнят препода Цецерского, читавшего им муниципальное право. По иронии судьбы, этот курс Иван Цецерский читал на пару с другим известным псковичом - экс-главой Избирательной комиссии Псковской области, бывшим политическим вице-губернатором Псковской области Николаем Цветковым, который ныне работает заведующим детской библиотекой где-то в Петербурге, а до этого тоже успел поработать в Новгородском университете. Такая вот интересная судьба у бывших псковских ВИПов, пришедшихся не ко двору в изменившихся условиях. Подводя итог, процитирую статью ПЛН более чем четырехлетней давности под названием «ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского»: «Иван Цецерский как умел выживал в политической среде. До поры до времени это получалось. Сейчас, когда всё кругом поменялось — политик из другого времени стал «лишним человеком». Вначале наблюдатели говорили об этом скорее образно, а потом так стало и в реальности». Всё так - спустя четыре года фраза по-прежнему актуальна.

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На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.