Политика

Александр Козловский в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Политбюро», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 ноября. Участником программы в прямом эфире стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

По традиции ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций. Разговор пошел о партии власти, работе ее регионального отделения, запретительных инициативах парламентариев, планах лидера псковских единороссов и о многом другом.

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.