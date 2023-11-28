«Гонки по вертикали»: президентские выборы-2024, рейтинги и вопросы ребром. ВИДЕО

Политика
Поделитесь новостью с друзьями
ПЛН в телеграм
Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Темы этого выпуска:
- Президентские выборы-2024. Старт из Совета Федерации и... Пскова.
- «Госсовет 2.0»: а вы крепко стоите? Губернатор Михаил Ведерников вошел в топ-3 рейтинга политической устойчивости глав регионов Северо-Запада России.
- Почему не газ, почему тормоз? Сенатор Андрей Турчак про темпы газификации, страусиную позицию и плечо поддержки.
- Вопросы ребром и ответы без цензуры. Власть и оппозиция в новом проекте «ПЛН FM» «Политбюро».
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?