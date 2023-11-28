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Политика

Андрей Турчак: Президента России знают и уважают во всем мире

29.11.2023 11:45|ПсковКомментариев: 0

Россия сегодня – это страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на открытии дискуссионной площадки «Горжусь Россией», которую «Единая Россия» проводит в преддверии съезда партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России». 

Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

Последние два года наполнили историю страны новым содержанием, подчеркнул Андрей Турчак. 

«Искренняя гордость за свой регион, поселок, за армию, наших учёных, врачей, строителей, спортсменов – это естественная потребность в любые времена. Она позволяет ощущать любому человеку собственное достоинство, причастность к большой стране. И наоборот, ложная стыдливость, ощущение себя каким-то "второсортным" – ослабляет. А нам сегодня слабыми быть нельзя», - подчеркнул Андрей Турчак.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #Путин #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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