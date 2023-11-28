Политика

Андрей Турчак: Президента России знают и уважают во всем мире

Россия сегодня – это страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на открытии дискуссионной площадки «Горжусь Россией», которую «Единая Россия» проводит в преддверии съезда партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

Последние два года наполнили историю страны новым содержанием, подчеркнул Андрей Турчак.

«Искренняя гордость за свой регион, поселок, за армию, наших учёных, врачей, строителей, спортсменов – это естественная потребность в любые времена. Она позволяет ощущать любому человеку собственное достоинство, причастность к большой стране. И наоборот, ложная стыдливость, ощущение себя каким-то "второсортным" – ослабляет. А нам сегодня слабыми быть нельзя», - подчеркнул Андрей Турчак.