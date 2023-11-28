Политика

Антон Минаков: ЛДПР верна идеалам партии, насколько это возможно

ЛДПР на сегодняшний день верна идеалам партии, насколько это возможно в современных реалиях. Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В каждой стране в слова демократия, коммунизм и либерализм вкладываются свои понятия. Я считаю, что из всех представленных партий системной оппозиции ЛДПР сохраняет свои идеалы, мы остаемся либерально-демократической партией, насколько это возможно в современных реалиях», - сказал Антон Минаков.

Он добавил, что отвечает за региональный уровень, и в Псковской области ЛДПР не боится и старается, когда есть возможность, критиковать администрации районов за неисполнение бюджетов, глав районов за игнорирование наказов избирателей, и в случае, если партийцы не согласны с политикой губернатора, они обязательно об этом скажут.