Председатель Псковского облачного Собрания депутатов Александр Котов избран делегатом XXI Съезда партии «Единая Россия». XXIX конференция регионального отделения партии «Единая Россия» проходит в Пскове 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Делегата конференции от Псковской области представил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский
На конференции также планируют принять решение об обновлении состава Регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и состава президиума Регионального политического совета Псковского регионального отделения Партии «Единая Россия».
Напомним, съезд «Единой России» пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ.