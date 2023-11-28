Политика

Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели

Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов всегда ставит перед собой амбициозные цели и достигает их реализации. Об этом председатель регионального парламента Александр Котов заявил в ходе пресс-подхода на XXIX конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Пскове 30 ноября.

«Мы всегда работаем большой, слаженной, дружной и, я уверен, сильной командой. Депутаты франции "Единой России" в Псковском областном Собрании - это часть большой и сильной команды. Мы всегда ставим перед собой амбициозные цели. Как показывает практика, нам удается их достигать», - сказал Александр Котов.

Впереди «Единую Россию» ждёт серьезная избирательная кампания - выборы президента Российской Федерации, напомнил он.

«Конечно, мы будем поддерживать действующего президента, сделаем все, чтобы в Псковской области была отличная явка и высокий результат за кандидата, которого мы будем поддерживать», - добавил Александр Котов.