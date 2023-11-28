Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели

Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов всегда ставит перед собой амбициозные цели и достигает их реализации. Об этом председатель регионального парламента Александр Котов заявил в ходе пресс-подхода на XXIX конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Пскове 30 ноября.
Впереди «Единую Россию» ждёт серьезная избирательная кампания - выборы президента Российской Федерации, напомнил он.
«Конечно, мы будем поддерживать действующего президента, сделаем все, чтобы в Псковской области была отличная явка и высокий результат за кандидата, которого мы будем поддерживать», - добавил Александр Котов.