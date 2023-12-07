Политика

Андрей Маковский и Ольга Федосеенко представили регион на заседании Палаты молодых законодателей

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский и член Молодёжного парламента, депутат Великолукского районного Собрания Ольга Федосеенко в онлайн-формате приняли участие в совместном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с руководителями молодёжных парламентов субъектов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Участники встречи обсудили итоги годовой работы и планы стратегического партнёрства между региональными молодёжными парламентами.

«Палата молодых законодателей – это институт гражданского общества, который позволяет депутатам регионального и муниципального уровня озвучивать и продвигать инициативы, сформированные на основе общения с людьми. По сути, появляется вертикаль, где человек из любого города и села может предложить, как изменить действующее законодательство, и в течение какого-то времени эта инициатива дойдёт до профильных федеральных министерств и ведомств»,- оценил эффективность деятельности молодёжного органа Андрей Маковский.

Депутат отметил, что через Палату молодых законодателей в текущем году прошло 13 инициатив, в том числе, касающихся социальных льгот для незащищённых категорий граждан и разработки поправки в Трудовой Кодекс РФ в части внесения понятия «наставник» и «наставничество».

Ольга Федосеенко, направленная в Палату молодых законодателей Псковским областным Собранием депутатов, обратила внимание на возможность обмена на этой площадке лучшими региональными практиками.

«На заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, в состав которого я вхожу, мы обсуждали развитие ТОСовского движения. Тема мне очень близкая – я сама возглавляю ТОС. Было информативно и полезно, и особенно приятно, что опыт нашего региона очень заинтересовал коллег, потому что, как оказалось, далеко не везде инициативы ТОСов получают такую финансовую поддержку из бюджета», - поделилась Ольга Федосеенко.

В продолжение заседания молодые законодатели субъектов РФ и сенаторы обсудили сотрудничество с Молодёжным Советом при Национальном Собрании Республики Беларусь, а также участие молодых парламентариев в специальной военной операции и в оказании гуманитарной и правовой помощи на территории новых субъектов РФ.

Напомним, в состав Палаты молодых законодателей входят по два представителя от каждого субъекта РФ – от законодательного органа и от высшего исполнительного органа. Члены Палаты являются действующими региональными или муниципальными депутатами. Их возраст не может превышать 35 лет.