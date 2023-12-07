Андрей Маковский и Ольга Федосеенко представили регион на заседании Палаты молодых законодателей

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский и член Молодёжного парламента, депутат Великолукского районного Собрания Ольга Федосеенко в онлайн-формате приняли участие в совместном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с руководителями молодёжных парламентов субъектов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Участники встречи обсудили итоги годовой работы и планы стратегического партнёрства между региональными молодёжными парламентами.
Депутат отметил, что через Палату молодых законодателей в текущем году прошло 13 инициатив, в том числе, касающихся социальных льгот для незащищённых категорий граждан и разработки поправки в Трудовой Кодекс РФ в части внесения понятия «наставник» и «наставничество».
Ольга Федосеенко, направленная в Палату молодых законодателей Псковским областным Собранием депутатов, обратила внимание на возможность обмена на этой площадке лучшими региональными практиками.
В продолжение заседания молодые законодатели субъектов РФ и сенаторы обсудили сотрудничество с Молодёжным Советом при Национальном Собрании Республики Беларусь, а также участие молодых парламентариев в специальной военной операции и в оказании гуманитарной и правовой помощи на территории новых субъектов РФ.
Напомним, в состав Палаты молодых законодателей входят по два представителя от каждого субъекта РФ – от законодательного органа и от высшего исполнительного органа. Члены Палаты являются действующими региональными или муниципальными депутатами. Их возраст не может превышать 35 лет.