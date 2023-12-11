Политика

Наталья Исакова: Трехдневное голосование уже стало привычным для избирателей

Практика организации голосования на выборах в течение трех дней за последние годы хорошо отработана и является уже привычной для избирателя, считает член Общественной палаты РФ, секретарь Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Трехдневное голосование на выборах президента будет применяться впервые в современной истории России. В соответствии с решением ЦИК России голосование на выборах президента России в 2024 году будет проходить в течение трех дней подряд с 15 по 17 марта. Следует отметить, что практика организации голосования на выборах в течение трех дней за последние годы хорошо отработана и является уже привычной для избирателя», - сказала Наталья Исакова.

По ее мнению, такой формат удобен для избирателей, которые получают возможность проголосовать не только в удобное для себя время, но и день.

«Обстоятельства бывают разные, три дня – это достаточный период для того, чтобы изыскать возможность и отдать свой голос на выборах. Именно при таком формате большее количество граждан смогут принять участие в голосовании. По мнению экспертов, высокая явка является одним из показателей доверия избирателей к выборам», - заключила Наталья Исакова.