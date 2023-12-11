Политика

ПЛН завершает прием анкет «100 самых влиятельных псковичей»

В понедельник, 11 декабря, Псковская Лента Новостей завершает прием анкет в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей». Сегодня также завершается голосование в формате ДЭГ. Напомним, ранее по многочисленным просьбам участников голосования срок был продлен на 10 дней.

Итогом исследования станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. В связи с многочисленными изменениями, происходящими в жизни региона, работа привлеченных ПЛН экспертов продолжается, в списке наиболее влиятельных персон возможны корректировки, перемещения и т.д.

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Напомним, проект «100 самых влиятельных псковичей» реализуется с 2018 года. Он призван сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям.

Ранее исследовательская работа Псковской Ленты Новостей получила высокую оценку экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам всероссийского конкурса, проводимого авторитетным московским исследовательским центром, проект «100 самых влиятельных псковичей» вошел в число 12 наиболее детально проработанных.