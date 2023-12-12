Политика

Алексей Севастьянов о муниципальной реформе в 2023 году

2023 год стал значимым для местного самоуправления в Псковской области. Огромную работу в области муниципальной реформы проводил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. На региональном уровне парламентарии приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми муниципальных образованиях, была проведена работа по подготовке преобразований.

Как велась работа комитета в этом направлении? Что ожидает округа в будущем? Будут ли новые преобразования? На эти вопросы ответил депутат Псковского областного Собрания, председатель профильного Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

– Алексей Анатольевич, комитет по МСУ в этом году у всех на слуху. Вы совместно с правительством, с губернатором работали над муниципальной реформой - преобразованием восьми районов в муниципальные округа. На ноябрьской сессии вы продолжили формировать базис для муниципальной реформы, внесли поправки в законодательство, которые касались муниципальных служащих, заработной платы. Что это за поправки? Почему их так ждали и что они позволяют сделать?

– На ноябрьской сессии мы приняли рамочный закон о муниципальных служащих, реестре должностей. Проект закона о межбюджетных отношениях тоже приняли в первом чтении. Сейчас идет работа с конкретными цифрами для принятия во втором чтении, что будет отражено по отношению к нашим муниципальным округам и районам. Это будет принято на декабрьской сессии.

Преобразования восьми районов мы пережили. Это был пилотный проект, мы долго и кропотливо к нему шли. Мы неоднократно это обсуждали. Сейчас это факт состоявшийся, округа сформировались, депутатов выбрали, конкурсы на должности глав округов провели. Вся структура выстроилась. Теперь мы преследуем цель, и очень внимательно это обсуждаем, чтобы ко второму чтению подойти с тем, чтобы районы не получили меньше средств от региона по всем статьям и на выравнивание бюджета, и на зарплаты, и оклады. Иначе теряется всякий смысл. Я думаю, что мы достигнем результата.

Могу сказать, что сейчас у нас комиссия еще собирается, считаем и подводим цифры, смотрим. Предстоит диалог с губернатором. Хотел бы, чтобы ко второму чтению мы получили необходимый результат. О чем мы говорили и для чего все это было в принципе задумано. Это будет хорошим примером для тех районов, которые еще думают о реформе. Мы идем правильной дорогой.

– Вы постоянно передвигаетесь по области, очень плотно работаете с управлением по местному самоуправлению, участвуете в работе всевозможных конкурсов поддержки местного самоуправления. Вы просто не можете не анализировать ту информацию, которая сейчас идет из этих восьми округов. Каждый из них уникален. Где-то переизбраны прежние главы с огромным опытом, есть парочка районов, где совершенно новенькие, молодые. У них больше запала, скажем, чем опыта, и им, безусловно, нужно помогать и поддерживать. Вот наблюдая за этим процессом, хочется верить, что вы не бросите этих ребят. Ведь с кадрами у нас сами знаете, какая ситуация.

– Некоторые муниципальные округа объединяли волости, оставляя там штатную численность. Паники здесь нет. С обучением кадров помогают и управление по местному самоуправлению, и Ассоциация «Совет муниципальных образований».

Что касается избранных глав, у нас на одной чаше весов матерые, на другой чаше – молодые и активные. С одной и с другой стороны каждый подавал документы осознанно. Они отдавали себе отчет. Хотел бы подчеркнуть ключевое – местное самоуправление. Каждый должен понять, что мы – единая команда в созданном муниципальном округе, в существующих районах. Мы всегда должны помнить об этом. Коллективная ответственность в местном самоуправлении очень важна. Им потом нести этот груз ответственности и проблем. Здесь не надо все время смотреть в сторону правительства региона. Ребята, вы знали, на что шли. Вопросы есть, будет непросто. Законодательная власть готова помогать, и правительство готово помогать. Но все понимали: если ты живешь идеей, ты должен понимать, какая это ответственность. Всем желаю создать команду.

– Те нормативно-правовые акты и изменения, которые вы с коллегами приняли на ноябрьской сессии, будем надеяться, повлияют на увеличение заработной платы сотрудников администраций. Глядишь, в следующем году снова будут приниматься решения об образовании муниципальных округов.

– Сначала мы услышим от района: «Мы хотим». Это дорогого стоит. Если мы это услышим, значит, то, что было сделано сейчас, сделано правильно. Мне кажется, каждый новоиспеченный глава будет держаться за людей с большим опытом, которых называют «зубрами», они опираются на этих людей. Эти люди, действительно, поверьте, честные, открытые и настоящие. Они влюблены в свою землю, в свою волость и знают ее настолько глубоко, что это просто потрясает.

Беседовала Любовь Кузнецова