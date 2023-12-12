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Политика

«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о поддержке местного самоуправления в 2023 году. ВИДЕО

12.12.2023 17:23|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 декабря. Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о поддержке местного самоуправления в 2023 году и о работе над проектом регионального бюджета на 2024 год и плановый период. Также гость студии рассказал, как уходящий год прошел для его депутатского округа и назвал задачи на следующий год.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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