Политика

«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о поддержке местного самоуправления в 2023 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 декабря. Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о поддержке местного самоуправления в 2023 году и о работе над проектом регионального бюджета на 2024 год и плановый период. Также гость студии рассказал, как уходящий год прошел для его депутатского округа и назвал задачи на следующий год.