Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева во время пресс-конференции, посвященной началу работы штаба общественного наблюдения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Наблюдателем может стать практически любой гражданин, проживающий на территории Псковской области. Сейчас я уже могу сказать, что среди студентов нашего вуза больше 50 человек изъявили желание стать наблюдателями. Мы будет работать с этими студентами и обучать их», – рассказала Наталья Горбачева.
При этом возраст наблюдателей постепенно все больше снижается, и теперь стереотип о том, что общественный наблюдатель за выборами это «бабушка на скамейке», больше не актуален, добавила она.