Политика

Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах

Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева во время пресс-конференции, посвященной началу работы штаба общественного наблюдения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наблюдателем может стать практически любой гражданин, проживающий на территории Псковской области. Сейчас я уже могу сказать, что среди студентов нашего вуза больше 50 человек изъявили желание стать наблюдателями. Мы будет работать с этими студентами и обучать их», – рассказала Наталья Горбачева.

При этом возраст наблюдателей постепенно все больше снижается, и теперь стереотип о том, что общественный наблюдатель за выборами это «бабушка на скамейке», больше не актуален, добавила она.