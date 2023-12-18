Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Неделя президентских новостей: прямая линия, выдвижение Владимира Путина и поддержка съезда «Единой России».

Конституции РФ исполнилось 30 лет: Не нуждается ли она в дальнейшей корректировке?

Русофобские критерии: должны ли россияне участвовать в Олимпиаде на условиях МОК?

Согласительная комиссия работу завершила, а сессию с принятием областного бюджета перенесли на 25 декабря.

Погода зачудила: почти 660 населенных пунктов остались без электроснабжения, авиасообщение.

Потери недели: Аркадий Галковский и Людмила Адер больше не с нами.

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.