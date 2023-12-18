Политика

Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО

Ранее о возможном выдвижении Леонида Слуцкого заявлял региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Добавим, внеочередной XXXV съезд ЛДПР проходит на площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве 19 декабря.

Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщает РИА Новости.

Буду путешествовать в пределах России.

Поеду в гости к друзьям / родственникам.

Дома, с семьей и близкими.

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