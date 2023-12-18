Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента

Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщает РИА Новости.
Леонид Слуцкий. Фото: пресс-служба Госдумы
Добавим, внеочередной XXXV съезд ЛДПР проходит на площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве 19 декабря.
Ранее о возможном выдвижении Леонида Слуцкого заявлял региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).