Политика

ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ

Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова в ходе заседания.

«На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов», - приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты.

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Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).