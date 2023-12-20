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Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

20.12.2023 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период.

Если Госдума уже «отстрелялась» по бюджетному вопросу - главный финансовый документ России принят, то бюджет нашей области прошел первое чтение, и завершилась работа согласительной комиссии. Сколько обращений поступило на ее рассмотрение и как в целом можно охарактеризовать ее работу над бюджетом? Какие предложения по проекту регионального бюджета поступили от оппозиции? От каких поправок придется отказаться ввиду отсутствия финансирования, несмотря на то, что они действительно важны и актуальны?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.

Теги: #Дом Советов #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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