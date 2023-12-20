Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов

Многодневное голосование повышает легитимность выборов, считает управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.
«Центризбирком утвердил многодневный формат голосования на выборах президента Российской Федерации. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. С такой системой голосования псковичи уже знакомы по предыдущим выборам, она стала востребована многими гражданами. Исполнить гражданский долг можно в удобный день, а не только в ограниченный выходной, как ранее. Вариант трехдневного голосования дает больше гибкости, значительно больше людей сможет прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно по сравнению с однодневным голосованием, а это — повышение легитимности выборов», - сказала Наталья Мельникова.
Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться в Псковской области на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта.