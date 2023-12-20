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Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов

21.12.2023 10:22|ПсковКомментариев: 0

Многодневное голосование повышает легитимность выборов, считает управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

«Центризбирком утвердил многодневный формат голосования на выборах президента Российской Федерации. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. С такой системой голосования псковичи уже знакомы по предыдущим выборам, она стала востребована многими гражданами. Исполнить гражданский долг можно в удобный день, а не только в ограниченный выходной, как ранее. Вариант трехдневного голосования дает больше гибкости, значительно больше людей сможет прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно по сравнению с однодневным голосованием, а это — повышение легитимности выборов», - сказала Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться в Псковской области на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта. 

Пресс-портрет
Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области
Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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