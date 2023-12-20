Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Арменом Мнацаканяном

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним крупные общественно-политические события последнего времени, в частности, прямую линию президента Владимира Путина и его намерение принять участие в ближайших президентских выборах. Кроме того, гость студии подведет итоги работы фракции единороссов в региональном парламенте в уходящем году.