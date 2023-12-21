Политика

Армен Мнацаканян о «внутренней кухне» фракции «Единой России» в областном Собрании

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 декабря стал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Гость студии подвел итоги работы фракции единороссов в региональном парламенте в уходящем году. Как проходит работа над бюджетом изнутри? Для чего нужна согласительная комиссия? Бывают ли споры на фракционных встречах «Единой России»? На эти и другие вопросы Армен Мнацаканян ответил в беседе с Любовью Кузнецовой.

- Армен Липаритович, самый ответственный вопрос для вас, парламентариев областного Собрания, ваших коллег из самой крупной фракции — это принятие бюджета. Первое чтение прошло, согласительная комиссия отработала. Многим кажется, что принятие бюджета — это, знаете, правительство чего-то там подготовило, вам большую кипу бумаг принесли, вы посидели, посмотрели на эту кипу бумаг, друг на друга посмотрели, руки подняли или не подняли в зависимости от политических взглядов и своей личной позиции. И вот — бюджет принят. Работа над бюджетом — что это такое изнутри? Как в ней участвует конкретно фракция «Единая Россия»?

- Буквально на последней сессии мы сформировали согласительную комиссию. Была группа от правительства Псковской области во главе с первым вице-губернатором Верой Васильевной Емельяновой, от «Единой России» был председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Братчиков Александр Николаевич.

Я был на одном заседании согласительной комиссии. Рассмотрели вопросы очень досконально. Слушали буквально всех. Присутствовали все председатели комитетов. Слово было дано и ЛДПР, и «Новым людям», и коммунистам — всем. Поэтому говорить о том, что мы что-то мимо пропустили, не приходится.

На самом деле, если кто-то хотел, например, делать ремонт в садиках, мы всегда спрашиваем, и Александр Николаевич тоже спрашивал: а где источник финансирования, за счет чего все это делать? Могу сказать, что были поправки, которые согласительная комиссия приняла.

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- Ни много, ни мало, почти на 5 миллиардов.

- Да. При этом могу сказать, что ЛДПР, например, не говорит, что не будет голосовать за бюджет. Они четко будут голосовать. Коммунисты заняли позицию, что не будут голосовать за бюджет. Это их позиция. Но я считаю, что если мы не голосуем за бюджет изначально, за контрольные цифры, это мое сугубо личное мнение, тогда зачем голосовать за другие вопросы, когда мы вносим другие вопросы, связанные с бюджетом?

- То есть вас эта позиция смущает так же, как, например, вашего коллегу Алексея Севастьянова, который высказался по этому поводу на прошедшей сессии.

- Да, поэтому я считаю, что согласительная комиссия отработала от и до. Вопросы есть, их очень много было. Но я поставил бы оценку согласительной комиссии «4 с плюсом». Просто молодцы. Я думаю, что такие согласительные комиссии (может, где-то и есть) должны быть в каждом муниципальном округе. Чтобы партии там тоже понимали, из каких денег что складывается.

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- Армен Липаритович, мы не видим встречи фракций, они проходят в закрытом режиме. Вы говорите про ваших коллег из парламентской оппозиции. А бывает ли такое, что споры идут на фракции, и кто-то говорит: «Послушайте, я голосовать принципиально не буду»?

- Фракционные встречи проходят в закрытом режиме. Но я могу сказать так: споры у нас бывают. При этом мы прекрасно понимаем бюджетный процесс, ведь это проходит через комитеты Собрания. Я не скажу, что у нас, как вы говорите, приносят кипу бумаг, мы на нее посмотрели и сказали: «Да и хорошо, давайте проголосуем». Нет. У некоторых наших коллег тоже есть свое особое мнение, поэтому мы все учитываем, но мы все делаем демократично, мы голосуем, принимаем.

- Демократия — это демократия, но у вас должна быть фракционная дисциплина. Вы как руководитель фракции должны строго смотреть и говорить: «Коллеги, не может быть иных мнений»? Или нет?

- У нас с дисциплиной очень все хорошо, очень жестко. Я благодарен моим коллегам, что там, где надо — дадим. Если мы принимаем непопулярный закон, например, но он необходим для того, чтобы поддержать бюджет и «поддержать штаны» иной отрасли, тогда мы голосуем. Я могу только так сказать: у нас фракционная работа на высшем уровне. Впереди утверждение бюджета во втором чтении, мы еще встретимся с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. У моих коллег, я знаю, очень много вопросов, они уже подготовлены, мы их зададим, послушаем и дальше будем двигаться вперед.

- Моделирование, совместная работа с правительством и с губернатором видна, ощутима, об этом и говорить нечего.

- В этом плане Михаил Юрьевич только двумя руками за то, чтобы мы всегда приглашали председателей комитетов на заседания фракции. Если есть какой-то вопрос, он по первому звонку готов встречаться с нами. Тем более председатель Псковского областного Собрания депутатов Котов Александр Алексеевич в этом плане во всех вопросах ориентируется, где сложно — нам объясняет. Мы слушаем, вопросы задаем. И в этом плане к нам, да, можно применить слово демократия. У нас идет откровенный диалог, и дисциплина на высшем уровне.

Беседовала Любовь Кузнецова