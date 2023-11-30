Экономика

Алексей Севастьянов предложил коммунистам не входить в состав согласительной комиссии

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») предложил коммунистам не входить в состав согласительной комиссии по работе над проектом законе о бюджете Псковской области на 2024 год. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов (КПРФ) указал, что коммунисты не могут поддержать бюджет, поскольку «считают недопустимым сокращение по социально значимым направлениям».

В ответ на это Алексей Севастьянов предложил представителям КПРФ не входить в состав согласительной комиссии и «не мешать людям работать».

Дмитрий Михайлов решил уточнить, является ли позиция Алексея Севастьянова позицией регионального парламента.

«Позиция Севастьянова Алексея Анатольевича - это его позиция», - ответил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.