Политика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга «Выборы президента РФ под общественным наблюдением»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его тема - «Выборы президента РФ под общественным наблюдением».

Главные выборы следующего года пройдут в середине марта, но система общественного наблюдения за ходом подготовки и их проведения в Псковской области уже приведена в действие — на прошлой неделе начал свою работу Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами. В чем заключаются цели и задачи штаба? Сколько наблюдателей будет подготовлено в Псковской области? Будет ли общественное наблюдение за президентскими выборами иметь какую-то специфику по сравнению с другими избирательными кампаниями? Как будет осуществляться наблюдение за дистанционным электронным голосованием?

На эти и другие вопросы ответят:

- Илья Стрелков - председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион»;

- Наталья Горбачева - председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба;

- Наталья Исакова - секретарь штаба, член Общественной палаты РФ от Псковской области.