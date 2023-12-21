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Политика

Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов

22.12.2023 15:59|ПсковКомментариев: 0

Вопросы о предстоящих выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта, можно задать, обратившись на горячую линию Избирательной комиссии Псковской области и портал выборы60.рф. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«Для вашего удобства функционирует информационный ресурс выборы60.рф. На портале можно узнать общую информацию о мартовском голосовании, изучить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Совсем скоро там появится и раздел о дистанционном электронном голосовании», – рассказали в облизбиркоме.

По номеру 8 (800) 222-72-60 действует горячая линия для вопросов о выборах.

Режим работы Избирательной комиссии Псковской области:

  • В будние дни — с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00;
  • В выходные дни — с 10:00 до 14:00.
Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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