Политика

Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов

Вопросы о предстоящих выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта, можно задать, обратившись на горячую линию Избирательной комиссии Псковской области и портал выборы60.рф. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«Для вашего удобства функционирует информационный ресурс выборы60.рф. На портале можно узнать общую информацию о мартовском голосовании, изучить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Совсем скоро там появится и раздел о дистанционном электронном голосовании», – рассказали в облизбиркоме.

По номеру 8 (800) 222-72-60 действует горячая линия для вопросов о выборах.

Режим работы Избирательной комиссии Псковской области: