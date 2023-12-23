Политика

Сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента стартовал в Пскове

Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России стартовал в Пскове сегодня, 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие организовано в торгово-развлекательном центре «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19).

Глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

В минувшие выходные инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.