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Политика

Муниципальная реформа: итоги первого этапа

25.12.2023 08:49|ПсковКомментариев: 0

Уже в ближайшие дни, с 1 января 2024 года, все органы местного самоуправления во вновь созданных муниципальных округах Псковской области начнут свою работу. Таким образом завершается первый этап реформы, стартовавшей в регионе почти год назад.

 

 

Смысл преобразований

Напомним, в январе 2023-го состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителями ряда районов. Общую инициативу начать на территориях реформу местного самоуправления с созданием муниципальных округов озвучил глава Струго-Красненского района Александр Волков. 

«На местах нас поддержали, районные депутаты проголосовали единогласно. Выражаю от всех глав готовность принять участие в совместной работе по реформированию местного самоуправления», - сказал он.

Губернатор поступившее от районных глав предложение поддержал и рассказал, что в правительстве области ведется работа по этому направлению - специалисты разрабатывают проект соответствующего областного закона. 

«Перед нами стоят две основные задачи. Во-первых, создать в муниципальных округах эффективную модель управления. Во-вторых, сформировать квалифицированный состав муниципальной управленческой команды, которая сможет грамотно использовать все возможности на благо муниципалитетов», - отметил Михаил Ведерников. 

«Мы вместе делаем первый шаг в очень важном деле, - заявил на той же встрече председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. -  Будет больше возможностей для привлечения финансов в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. Уверен, что результаты совместной работы будут значительно лучше». 

По итогам встречи было решено создать рабочую группу при правительстве Псковской области.

Помимо специалистов управлений правительства региона, глав районов, депутатов областного и муниципального уровней, в нее включили активных участников территориальных общественных самоуправлений и тех, кто вносит заметный вклад в развитие муниципалитетов. Основной задачей такого органа являлось сгладить «шероховатости» перехода. Как показало развитие событий, в том числе принятие реформы на местах и доведение информации до тех, кто поначалу выражали обеспокоенность, задача была в целом успешно выполнена. 

Шаг за шагом

Уже в феврале губернатор выступил с законодательной инициативой по созданию муниципальных округов. В областное Собрание депутатов был внесен пакет проектов законов. Таким образом было предложено закрепить инициативу муниципалитетов-первопроходцев.

На исходе зимы предложение восьми районов о преобразовании их в муниципальные округа получило законодательное подкрепление - на 19-й сессии регионального парламента депутаты приняли соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский муниципальные округа.

Для перехода на одноуровневую систему организации самоуправления на местах был установлен временной период до 1 января 2024 года.  До формирования управленческой структуры новых округов полномочия по решению вопросов местного значения исполняли существующие органы местного самоуправления. 

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях. Таким образом Псковское областное Собрание сделало все, что требовалось от законодателей для формирования работающей системы. 

Уже летом 2023-го стартовали кампании по выборам собраний депутатов муниципальных округов первого созыва. Голосование прошло в сентябре – и по его итогам были сформированы собрания депутатов Печорского, Струго-Красненского, Новоржевского, Опочецкого, Красногородского, Пыталовского, Невельского и Локнянского муниципальных округов.  

В дальнейшем депутаты избрали глав своих муниципальных округов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований. Каждый руководитель приступил к работе после торжественного принятия присяги. При вступлении руководителей в должности не раз отмечалось, что переход на новую модель, отсутствие границ внутри муниципалитетов и единый бюджет дают возможность развивать территории комплексно и равномерно. 

Продолжение следует

Главное теперь - эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для развития. Об этой задаче с вновь избранными главами муниципальных округов говорил губернатор на встрече, которая состоялась в начале ноября.

Он обозначил и другие важные направления работы на ближайшую перспективу, в том числе подготовку бюджетов муниципальных округов, в рамках которой должны быть объединены воедино бюджеты района и поселений. Специалисты финансового блока правительства Псковской области и исполнительных органов оказали помощь вновь избранным главам в формировании главных финансовых документов муниципальных округов. Также перед вновь избранными главами была поставлена задача развития института территориального общественного самоуправления (ТОС). 

В настоящее время муниципалитеты проходят процедуру регистрации нового юридического лица - администрации муниципального округа. В последних числах декабря регистрация будет завершена и с 1 января в муниципальных округах полноценно заработают администрации муниципальных округов.

Как сообщила ПЛН начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова, в регионе приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов. «Если в следующем году будут муниципалитеты, которые захотят пойти по пути своих коллег, то необходимо будет только принять закон о преобразовании, который принимался для восьми наших округов», - уточнила она.

Таким образом, первый этап реформы подошел к концу. Как убеждены инициаторы изменений, преобразования позволят создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате изменений у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. Как проведенные преобразования отразятся на жизни муниципальных образований на практике, покажет время.

Александр Мельников

Источник: Псковская Лента Новостей
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