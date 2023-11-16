Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Досуг псковского школьника
Теплый дом ЛОНГРИД
«Метражи» сделка с недвижимостью
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Инженерное чудо России
вопросы о муниципальной реформе
Советы на зиму псковским водителям
Господин Рейтингомер
Экономим на покупках
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
День открытых дверей «Академия слуха»
участие в президентских выборах
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 16.11.2023 17:092 Скончался известный композитор, почетный гражданин города Пскова Александр Роор 17.11.2023 11:290 Ушел из жизни известный псковский журналист Олег Охотников 17.11.2023 11:130 В России увеличили на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов 17.11.2023 11:060 Место встречи: улица Гражданская 17.11.2023 10:340 Муниципальная реформа: задачник для новых глав 17.11.2023 10:300 В России предложили создать аналог «Евровидения»
 
 
 
Самое популярное 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 10.11.2023 10:160 Интерактив: Бессмертные люди 15.11.2023 15:1621 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 11.11.2023 12:000 Две женщины в Псковской области помогли спасти жизнь раненого полицейского и задержать преступников 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Муниципальная реформа: задачник для новых глав

17.11.2023 10:34|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается масштабная муниципальная реформа. Старт этому процессу был дан в начале 2023 года, после чего на региональном уровне приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми  муниципальных образованиях, и была проведена работа по подготовке преобразований.

 

Осенью прошли выборы депутатов окружных собраний первого созыва, а затем по результатам конкурсов были избраны главы Новоржевского, Локнянского, Красногородского, Пыталовского, Печорского, Струго-Красненского, Опочецкого и Невельского муниципальных округов. 

Каждый руководитель приступил к работе после торжественного принятия присяги. При вступлении руководителей в должности не раз отмечалось, что переход на новую модель, отсутствие границ внутри муниципалитетов и единый бюджет дают возможность развивать территории комплексно и равномерно. Главное теперь - эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для развития. Об этой задаче с вновь избранными главами муниципальных округов говорил губернатор Михаил Ведерников на встрече, которая состоялась в начале ноября. 

Региональный руководитель не только поздравил муниципальных управленцев с избранием и вступлением в должности, но и обозначил перед ними основные цели совместной деятельности. В числе приоритетных направлений - реализация эффективной модели управления и формирование квалифицированного состава муниципальной управленческой команды. Особо подчеркивалось, что все услуги, консультации, которые жители районов получали на местах, должны сохраниться в полном объеме.

По словам губернатора, новая административная модель позволит снять значительную часть «бумажной работы», что предоставит возможность более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением. Серия семинаров поможет разобраться, как наиболее эффективно пользоваться инструментами, которые предоставляет муниципальный округ. 

Еще одно важное направление работы на ближайшую перспективу - подготовка бюджетов муниципальных округов, в рамках которой должны быть объединены воедино бюджеты района и поселений. Специалисты финансового блока правительства Псковской области и исполнительных органов окажут помощь вновь избранным главам в формировании главных финансовых документов муниципальных округов. Также перед вновь избранными главами стоит задача развития института территориального общественного самоуправления (ТОС).

Данный инструмент входит в перечень показателей оценки эффективности руководства муниципалитета и муниципальных команд. 

Во время общения с губернатором глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил, что старается вести и наладить прямой диалог с жителями, в том числе в социальных сетях и во время личных встреч. 

В округе уже активизирована работа по подготовке проектно-сметной документации для участия в различных программах. В частности, в программу комплексного развития сельских территорий подана заявка сразу на три объекта. При поддержке властей Псковской области подготовлена проектная документация на реконструкцию очистных сооружений в Локне и ремонт поселкового стадиона. Также заключен контракт на разработку проекта на строительство модульной котельной № 4 в деревне Крестилово.

Региональные власти оказывают муниципальным руководителям всестороннюю помощь в подготовке проектно-сметной документации.  Очевидно, что на данном этапе самостоятельно подготовить ПСД могут не везде, а возможности для развития должны быть у каждого муниципалитета.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев заверил, что максимальные усилия приложит к завершению масштабного комплекса проектов по реконструкции и благоустройству Печор. Как известно, празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря и города Печоры прошло, но реставрация, ремонт и благоустройство территорий продолжаются. 

Подбор команды, перезагрузка деятельности сельских администраций, повышение уровня квалификации муниципальных служащих, эффективное и конструктивное взаимодействие с представительным органом и правительством области - это актуальные задачи, стоящие перед руководством Новоржевского района во главе с Любовью Трифоновой. 

По словам главы, Новоржевский муниципальный округ собирается стать активным участником региональных и федеральных проектов по привлечению дополнительных средств на развитие и благоустройство территорий.

Подводя итог сказанному, отметим, что произошедшие изменения - это, по сути, только первый шаг. В дальнейшем руководству муниципальных округов при поддержке региональной власти предстоит на деле доказать, что новая модель действительно более эффективна и позволяет использовать все возможности для развития городов и поселков Псковской области. 

Александр Мельников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 284 человека
17.11.2023, 11:290 Ушел из жизни известный псковский журналист Олег Охотников 17.11.2023, 11:260 «Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве всероссийский форум 17.11.2023, 11:130 В России увеличили на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов 17.11.2023, 11:060 Место встречи: улица Гражданская
17.11.2023, 10:570 Региональное отделение РВИО и Псковский музей-заповедник расскажут об экспонатах выставки «Блеск стали» 17.11.2023, 10:560 Госдума приняла закон о федеральном бюджете 17.11.2023, 10:490 «Изборские истории» с Александром Донецким: На радио «ПЛН FM» очередная премьера 17.11.2023, 10:350 В небе над соседним с Псковской областью регионом сбили три беспилотника
17.11.2023, 10:340 Муниципальная реформа: задачник для новых глав 17.11.2023, 10:300 В России предложили создать аналог «Евровидения» 17.11.2023, 10:240 Водитель Lada сбил женщину на улице Толстого в Пскове 17.11.2023, 10:190 В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах?
17.11.2023, 10:120 Опыт региона по ведению профориентационной деятельности представлен на Всероссийской конференции по оценке качества образования 17.11.2023, 10:030 «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? 17.11.2023, 09:510 Пскович ночью попался на краже кофе 17.11.2023, 09:400 В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики
17.11.2023, 09:302 О разработке программы «Псковский гектар» рассказал Михаил Ведерников 17.11.2023, 09:150 Эксперты спрогнозировали массовый мор рыбы из-за обмеления Волги 17.11.2023, 09:000 Женщина пострадала при пожаре в многоэтажке на Завеличье 17.11.2023, 08:480 Волонтерам хотят начать возвращать деньги за медобследования
17.11.2023, 08:360 Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове 17.11.2023, 08:240 Международный день недоношенных детей отмечают 17 ноября 17.11.2023, 08:110 В России создали нейросеть для работы с 2D-анимацией 17.11.2023, 07:550 Когда могут запустить «карту туриста», ответили в Минэкономразвития
17.11.2023, 07:350 Мешок с костями нашли в лесу под Псковом 17.11.2023, 07:190 Назван способ убедиться в подлинности аптечного препарата 17.11.2023, 07:001 Досрочная пенсия безработным вырастет в 2024 году 16.11.2023, 22:430 Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к проведению диспансеризации населения в муниципалитетах
16.11.2023, 22:300 Качество приготовления пищи проверили общественники в середкинской колонии 16.11.2023, 22:180 Психолог назвала три обязательных дела, которые псковичам нужно успеть сделать завтра утром 16.11.2023, 22:090 Почти 20 млн рублей готовы направить на содержание объектов зеленого хозяйства у рек в Пскове 16.11.2023, 22:000 Что сгущает кровь по утрам, объяснила эксперт
16.11.2023, 21:403 Псковичи подают в суд на региональный Фонд капитального ремонта 16.11.2023, 21:303 Фиолетовую подсветку в знак поддержки недоношенных детей зажгут в Псковской области 16.11.2023, 21:290 Фасад многоквартирного дома с арками отремонтировали на Завеличье 16.11.2023, 21:200 Более 1 млн рублей готовы направить на установку хоккейной площадки в порховской деревне Полоное
16.11.2023, 21:001 Юных псковичей учили толерантности на примере яблок 16.11.2023, 20:400 Житель Бежаниц незаконно хранил марихуану и попал под суд 16.11.2023, 20:352 Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией 16.11.2023, 20:300 Отопительный сезон в Псковской области проходит штатно
16.11.2023, 20:200 Свидетелей поджога автомобиля в псковских Борисовичах разыскивает полиция 16.11.2023, 20:100 Пандус у Бежаницкой детской школы искусств оборудуют после вмешательства прокуратуры 16.11.2023, 20:000 Ветеранов уголовно-исполнительной системы пригласили на чаепитие в псковский вуз 16.11.2023, 19:400 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсах по ПДД
16.11.2023, 19:350 Участников всероссийского социального форума наградили в Псковской области 16.11.2023, 19:231 Псковичка просит помощи из-за бывшего мужа, который избивает их детей 16.11.2023, 19:200 Вопросы подсудности рассмотрели псковские курсанты вместе с практикующими юристами 16.11.2023, 19:110 Более 12 км дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию
16.11.2023, 19:060 Бездомных собак разрешили усыплять в Бурятии 16.11.2023, 19:000 Психологически перестроиться на зимний стиль вождения призвали псковичей 16.11.2023, 18:490 Электровелосипед для курьеров разработал «Яндекс» 16.11.2023, 18:460 Родственников ветерана Великой Отечественной войны разыскивают в Великолукском районе
16.11.2023, 18:450 200 туй передали в дар Псковской областной больнице 16.11.2023, 18:343 Пенсионерке из новосокольнической деревни помогли обновить колодец 16.11.2023, 18:270 Чесоточного клеща обнаружили у домашней собаки в Псковской области 16.11.2023, 18:250 Нетрезвый пскович вступился за пьяную жену и лишился свободы
16.11.2023, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 ноября 16.11.2023, 18:150 Неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ проведут псковские единороссы 16.11.2023, 18:000 Вера в чудо 16.11.2023, 18:000 Очередную группу призывников из Псковской области направили на службу в Росгвардию
16.11.2023, 17:500 Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении телефонов в школах 16.11.2023, 17:460 Женщина на BMW сбила 4 секции ограждения на улице Юбилейной в Пскове 16.11.2023, 17:420 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах года для аграриев и работе над бюджетом-2024. ВИДЕО 16.11.2023, 17:380 Водитель ВАЗа сбил женщину на переходе в Пскове
16.11.2023, 17:360 Муниципалитеты-лидеры по внедрению дизайн-кода получат по 500 тысяч рублей на благоустройство 16.11.2023, 17:233 Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе 16.11.2023, 17:120 Онлайн-шопоголикам рассказали, как сделать покупки безопасными 16.11.2023, 17:092 Скончался известный композитор, почетный гражданин города Пскова Александр Роор
16.11.2023, 17:011 Спецназовец провел для юных псковичей мастер-класс по самбо 16.11.2023, 16:590 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов проведет поединок 9 декабря 16.11.2023, 16:450 Андрей Козлов: Последствия африканской чумы свиней не пройдут в одночасье 16.11.2023, 16:430 Кроссоверы Jetour продаются в салонах «АвтоТим» в Псковской области
16.11.2023, 16:400 «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? 16.11.2023, 16:290 Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября 16.11.2023, 16:270 День киберспорта пройдет в Пскове 16.11.2023, 16:190 Этот год для сельского хозяйства был непростым — Андрей Козлов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru