Общество

Муниципальная реформа: задачник для новых глав

В Псковской области продолжается масштабная муниципальная реформа. Старт этому процессу был дан в начале 2023 года, после чего на региональном уровне приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми муниципальных образованиях, и была проведена работа по подготовке преобразований.

Осенью прошли выборы депутатов окружных собраний первого созыва, а затем по результатам конкурсов были избраны главы Новоржевского, Локнянского, Красногородского, Пыталовского, Печорского, Струго-Красненского, Опочецкого и Невельского муниципальных округов.

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Каждый руководитель приступил к работе после торжественного принятия присяги. При вступлении руководителей в должности не раз отмечалось, что переход на новую модель, отсутствие границ внутри муниципалитетов и единый бюджет дают возможность развивать территории комплексно и равномерно. Главное теперь - эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для развития. Об этой задаче с вновь избранными главами муниципальных округов говорил губернатор Михаил Ведерников на встрече, которая состоялась в начале ноября.

Региональный руководитель не только поздравил муниципальных управленцев с избранием и вступлением в должности, но и обозначил перед ними основные цели совместной деятельности. В числе приоритетных направлений - реализация эффективной модели управления и формирование квалифицированного состава муниципальной управленческой команды. Особо подчеркивалось, что все услуги, консультации, которые жители районов получали на местах, должны сохраниться в полном объеме.

По словам губернатора, новая административная модель позволит снять значительную часть «бумажной работы», что предоставит возможность более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением. Серия семинаров поможет разобраться, как наиболее эффективно пользоваться инструментами, которые предоставляет муниципальный округ.

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Еще одно важное направление работы на ближайшую перспективу - подготовка бюджетов муниципальных округов, в рамках которой должны быть объединены воедино бюджеты района и поселений. Специалисты финансового блока правительства Псковской области и исполнительных органов окажут помощь вновь избранным главам в формировании главных финансовых документов муниципальных округов. Также перед вновь избранными главами стоит задача развития института территориального общественного самоуправления (ТОС).

Данный инструмент входит в перечень показателей оценки эффективности руководства муниципалитета и муниципальных команд.

Во время общения с губернатором глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил, что старается вести и наладить прямой диалог с жителями, в том числе в социальных сетях и во время личных встреч.

В округе уже активизирована работа по подготовке проектно-сметной документации для участия в различных программах. В частности, в программу комплексного развития сельских территорий подана заявка сразу на три объекта. При поддержке властей Псковской области подготовлена проектная документация на реконструкцию очистных сооружений в Локне и ремонт поселкового стадиона. Также заключен контракт на разработку проекта на строительство модульной котельной № 4 в деревне Крестилово.

Региональные власти оказывают муниципальным руководителям всестороннюю помощь в подготовке проектно-сметной документации. Очевидно, что на данном этапе самостоятельно подготовить ПСД могут не везде, а возможности для развития должны быть у каждого муниципалитета.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев заверил, что максимальные усилия приложит к завершению масштабного комплекса проектов по реконструкции и благоустройству Печор. Как известно, празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря и города Печоры прошло, но реставрация, ремонт и благоустройство территорий продолжаются.

Подбор команды, перезагрузка деятельности сельских администраций, повышение уровня квалификации муниципальных служащих, эффективное и конструктивное взаимодействие с представительным органом и правительством области - это актуальные задачи, стоящие перед руководством Новоржевского района во главе с Любовью Трифоновой.

По словам главы, Новоржевский муниципальный округ собирается стать активным участником региональных и федеральных проектов по привлечению дополнительных средств на развитие и благоустройство территорий.

Подводя итог сказанному, отметим, что произошедшие изменения - это, по сути, только первый шаг. В дальнейшем руководству муниципальных округов при поддержке региональной власти предстоит на деле доказать, что новая модель действительно более эффективна и позволяет использовать все возможности для развития городов и поселков Псковской области.

Александр Мельников