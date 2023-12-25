Политика

Региональный избирательный штаб Путина торжественно открыли в Пскове

Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина в торжественной обстановке открыли в Пскове сегодня, 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель штаба - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что здесь собралась слаженная команда активных людей.

«Мы собрались слаженной командой активных людей, которые в такой непростой избирательный период готовы провести работу, чтобы выборы президента Российской Федерации завершились успешно. Сформирован предварительный план работы. Позже присоединится штаб общественной поддержки, который будет организован при поддержке "Единой России". Здесь организуют прием граждан, тематические мероприятия. Рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Будут также работать общественные организации. Работа избирательного штаба - хороший инструмент, чтобы мы могли вовлечь в эту работу как много больше людей. С выбором президента связано будущее страны», – выступил он.

Заместитель руководителя штаба - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил всех собравшихся с этим политическим событием.

«Поздравляю с таким событием. Для Псковского регионального отделения главная задача - задействовать все ресурсы, чтобы набрать беспрецедентную поддержку. Эту задачу мы ставим себе сами и обязательно решим. За эти два с небольшим месяца предстоит сложная работа», – отметил Александр Козловский.

«Сегодняшнее открытие - то, что было запланировано, и то, к чему мы готовились, - добавил руководитель аппарата штаба - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - Смысл этого штаба можно выразить одним словом - консолидация всех сил нашей области для участия в выборной кампании президента Российской Федерации. Это большое событие для региона. Сегодня здесь собрались представители различных слоев, направлений, общественных организаций. У нас есть свой план, в ходе которого будут работать представители различных направлений, в том числе и с молодежью».

В штабе планируют организовать дискуссионную площадку для дебатов. Также откроется общественная приемная. Время работы с 10.00 до 17.00, выходной - воскресенье и понедельник. Адрес: улица Некрасова, 17.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.