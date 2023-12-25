Региональный избирательный штаб Путина торжественно открыли в Пскове

Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина в торжественной обстановке открыли в Пскове сегодня, 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Руководитель штаба - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что здесь собралась слаженная команда активных людей.
Заместитель руководителя штаба - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил всех собравшихся с этим политическим событием.
В штабе планируют организовать дискуссионную площадку для дебатов. Также откроется общественная приемная. Время работы с 10.00 до 17.00, выходной - воскресенье и понедельник. Адрес: улица Некрасова, 17.
Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.
Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.
Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.