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Политика

Выборы президента-2024 в России: честные результаты гарантированы?

26.12.2023 16:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему выборов президента - 2024. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут главные выборы страны – выборы президента. Уже сейчас на право называться кандидатами на пост главы государства претендуют 33 человека. Соответствующие данные приводит Центризбирком России. Известно также, что участие в избирательной кампании примет и действующий президент страны Владимир Путин.

В целом голосование в России займёт три дня. А в 29 субъектах страны (в том числе, и в Псковской области), помимо традиционного визита на участок, отдать свой голос можно будет дистанционно.

Пока же в стране открываются региональные избирательные штабы(заработал, в частности, штаб Владимира Путина) и идёт сбор подписей. Политики активно обсуждают старт избирательной кампании. Многие из них отмечают, что на предстоящих выборах главная задача, которую предстоит решить, – обеспечение легитимности, прозрачности, конкурентности и открытости процесса.

Что для достижения этого результата необходимо сделать в Псковской области? И насколько важно гарантировать легитимность выборов? Об этом сегодня в программе «В фокусе».

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, избирательная система региона уже активно готовится к мартовской кампании. У областного облизбиркома накоплен большой опыт проведения легитимных выборов. Например, в ходе кампании 2023 года, когда выбирали губернатора Псковской области, региональный избирком получил лишь одну жалобу. Она никак не повлияла на итоги голосования.

«Избирательная комиссия наделена законными полномочиями, которые позволяют ей проводить выборы честно, открыто и легитимно. За этим всегда следят наблюдатели от политических партий, наблюдатели от Общественной палаты, наблюдают средства массовой информации. Плюс все избирательные участки обеспечены средствами видеофиксации, что вполне обеспечивает гласность этой работы. В России выборы являются самыми открытыми, самыми доступными для наблюдения. Поэтому здесь никаких проблем мы не видим. В ходе крупных избирательных кампаний за последние годы мы не получали жалоб, которые бы повлияли на итоги голосования или отменили итоги голосования. Мы считаем, что выборы как проходили легитимно, так и будут в дальнейшем проходить легитимно».

В Псковской области создан Общественный штаб по наблюдению за выборами. В него вошли общественные деятели, члены общественной палаты и наблюдатели. Основная задача этого органа – контроль за соблюдением закона во время работы избирательных участков, а также фиксация возможных нарушений. Об этом говорит председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков. По его словам, с февраля в регионе начнут обучать наблюдателей для федеральных выборов. Программу для них скорректировали. Включили, например, отдельный блок по борьбе с фейками и вбросами, которые могут появляться в соцсетях накануне дня «икс».

«Количество избирательных участков немножко уменьшилось: было 596, стало 573, произошла оптимизация. Некоторые муниципальные районы обратились в облизбирком, чтобы сократили несколько УИКов по причине того, что там население было меньше 100 человек на каждый УИК, целесообразно было их убрать. Это, во-первых, оптимизация бюджета, а во-вторых, естественно, у нас идет экономия средств. И несколько УИКов у нас было сокращено в Великих Луках и Пскове по причине того, что, допустим, в одной школе у нас было 2-3 УИКа. Поэтому было решено оптимизировать данный процесс. И мы сделали один УИК в одной школе. Будет 1201 наблюдатель. Это то количество, которое мы должны, в общем, обучить. Из них 52 направляются в ТИК, и 3 наблюдателя будут наблюдать в ТИК ДЭГ. Мы ожидаем борьбу за второе и третье место. Естественно, выборы будут достаточно напряженными в этом плане».

Председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева отмечает: раз за разом выборный процесс стремятся сделать всё более совершенным. Всё для того, чтобы он был прозрачен и максимально удобен для избирателей. По словам председателя Общественной палаты, президентские выборы 2024 года обещают быть конкурентными, несмотря на то, что главный кандидат очевиден. Схожая картина, обращает внимание Наталья Горбачева, наблюдалась и во время губернаторской кампании 2023 года в Псковской области.

«Здесь две стороны, вы сами понимаете, особенно в президентских выборах. Одна сторона - это патриоты страны. Вот с ними тоже работаем. И вторая сторона - сомневающееся. Поэтому своей работой мы хотим показать и показываем всегда, что нет ничего закрытого, все открыто, все для избирателей и для справедливого решения в нашей стране. Я не знаю, можно ли сравнивать эту президентскую кампанию с нашей губернаторской кампанией, но у нас тоже был явный лидер. Все остальные уважаемые люди, но жители Псковской области сказали свое веское слово -  полностью поддержали лидера. Я считаю, это уважение к партиям, которые выдвигают кандидатов».

Трёхдневные выборы не отразятся на легитимности процесса. Так что опасаться их не стоит. Избирательные кампании прошлых годов продемонстрировали, что подобный механизм достаточно удобен. При этом достоверность итоговых результатов не только не страдает, но и напротив, повышается, так как большее количество избирателей получает возможность выразить свою гражданскую позицию, отмечает секретарь штаба, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова. Она уверена: трехдневные выборы – ещё и способ снизить нагрузку на участковые избирательные комиссии.

«Каждый избиратель для себя может определить, в какой день он может пойти проголосовать. Это позволяет большему количеству избирателей посетить избирательные участки за 3 дня. Поэтому я считаю, что это достаточно удобно. Явка прогнозируется достаточно высокая. Мне кажется, это один из способов снизить нагрузку с избирательных комиссий, потому что принять большое количество избирателей в один день достаточно тяжело».

С точки зрения соблюдения прав прошедшие избирательные кампании в регионе можно оценить позитивно. Об этом говорит уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на то, что будущая избирательная кампания также пройдёт в соответствии с действующим законодательством.

«За последние годы число обращений, связанных с нарушением избирательных прав, уполномоченным не отмечается, и граждане не обращаются. Ранее были обращения, связанные с правом проголосовать на избирательном участке, с правом проголосовать без наличия постоянного места жительства в Псковской области. Но это индивидуальные жалобы, они не касались массовых прав граждан. Поэтому, с точки зрения последних избирательных кампаний, которые прошли в регионе, каких-то грубых нарушений прав граждан, связанных с правом на избрание либо возможности выбирать, не было зафиксировано. Что касается начавшейся избирательной кампании, то это действительно очень непростая кампания, процедуры как регистрации кандидата, так и ведение его избирательной кампании достаточно непростые. Но в любом случае те политические партии, которые сегодня составляют основу деятельности нашего правового государства, имеют возможность все этапы пройти без потерь. Но опять-таки, надеюсь, что все-таки квалификация и грамотность специалистов будет на должном уровне для того, чтобы выйти уже на процедуру агитации. Ну а дальше уже, конечно, дело за людьми, которые придут на избирательные участки и проголосуют за того или иного кандидата, который им более симпатичен и отражает их взгляды».

Одно из условий легитимности - прозрачность и публичность выборного процесса, равный доступ к СМИ всех участников избирательной кампании. Прозрачность выборного процесса с годами повышается - отмечает директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

«Мы предоставляем, согласно законодательству, все положенное время нашим кандидатам в равных пропорциях. Тут вопрос в том, насколько кандидаты воспользуются предоставленным временем и будут активно сами говорить о себе, о своих результатах работы, своих целях, планах, задачах и своей программе. Поэтому, во-первых, это очень жестко контролируется, объемы времени и время выделяется в соответствии с распределением и жеребьевкой абсолютно в равных пропорциях между каждой партией, между каждым кандидатом. Поэтому с точки зрения СМИ, здесь очень четкий и жесткий контроль. С точки зрения освещения - если, допустим, по телевизору не показали, то события не было. Есть у нас такая фраза. От того, насколько активны, допустим, кандидаты и сами партийцы, зависит, конечно, их узнаваемость. Но на самом деле, как мне кажется, всем партийцам не мешало бы более активными быть, и не только на заседании, но и делами, что мы видим обычно от лидеров избирательной кампании».

Важность организации легитимных выборов на территории Псковской области понимают все участники избирательного процесса. Власти, общественники, наблюдатели, избирательные комиссии и представители политических партий, в том числе — оппозиционных, заинтересованы, чтобы выборы прошли открыто, прозрачно, транспарентно, без нарушений.

Псковская Лента Новостей и радиостанция «ПЛН FM» продолжат наблюдать за ходом избирательной кампании, мониторить ситуацию, собирать мнения всех участников избирательной кампании и информировать наших читателей и слушателей о подготовке и ходе выборов.

Светлана Пикалёва

Теги: #выборы президента #в фокусе
Источник: Псковская Лента Новостей
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