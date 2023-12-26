Политика

Борис Елкин: Сессии гордумы не стоит превращать в балаган

Сессии Псковской городской Думы сейчас проходят в достаточно теплой атмосфере, все основные споры случаются на заседаниях комитетов. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы не сказал, что сессии скучноваты. Без привязок к партийной принадлежности, они проходят в теплой атмосфере, и это замечательно. Не стоит сессию превращать в драку или балаган, наша задача – работать в интересах города, а не в угоду своим интересам», - сказал Борис Елкин.

Градоначальник пояснил, что на сессии стараются выносить уже готовые решения, а все обсуждения ведутся на комитетах и на заседаниях фракций.

Он поблагодарил председателя городской Думы Александра Гончаренко за «ту работу, которую он выстраивает с депутатским корпусом», и отметил, что активность депутатов в округах, по его наблюдениям, выросла.

По мнению Бориса Елкина, хоть Псков и перешел на одноглавую модель управления, Псковская городская Дума работает достаточно автономно.