Политика

Александр Котов: Михаилу Ведерникову удалось выстроить взаимоотношение со всеми политическими силами

За время работы губернатор Псковской области Михаил Ведерников проявил себя эффективно, также ему удалось выстроить взаимоотношение со всеми политическими силами. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Губернатор Михаил Ведерников эффективно себя проявил. Самое главное - ему удалось выстроить взаимоотношение со всеми политическими силами. Сейчас во внимание не беру ортодоксальных оппонентов. Он очень четко реагирует на обращения людей. У него эта работа построена и в социальных сетях, и по письменным обращениям, и по тем вопросам, которые озвучивают в ходе его рабочих поездок», - сказал Александр Котов.

По словам спикера регионального парламента, реакция на каждое обращение - незамедлительна.

«Даже самые сложные проблемы со временем удается решать. Жители Псковской области это оценивают, и такой высокий процент (на выборах главы региона - ред.) - главным образом по этой причине. Люди связывают свои надежды с дальнейшей работой губернатора Михаила Ведерникова. Рассчитывают, что он также будет решать вопросы, с которыми обращаются люди», - заключил он.