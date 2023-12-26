Александр Котов: Михаилу Ведерникову удалось выстроить взаимоотношение со всеми политическими силами

За время работы губернатор Псковской области Михаил Ведерников проявил себя эффективно, также ему удалось выстроить взаимоотношение со всеми политическими силами. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам спикера регионального парламента, реакция на каждое обращение - незамедлительна.
«Даже самые сложные проблемы со временем удается решать. Жители Псковской области это оценивают, и такой высокий процент (на выборах главы региона - ред.) - главным образом по этой причине. Люди связывают свои надежды с дальнейшей работой губернатора Михаила Ведерникова. Рассчитывают, что он также будет решать вопросы, с которыми обращаются люди», - заключил он.