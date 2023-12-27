Политика

В поддержку выдвижения Путина на выборах собрано 500 тысяч подписей

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Александра Суворова заявила, что в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на президентских выборах в 2024 году собрано более 500 тысяч подписей. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает «МК».

Отмечается, что в центральный штаб уже привезли первую часть собранных подписей из Московской области, а с 5 января привозить их начнут другие регионы.

Юристы штаба скоро начнут проверку всех необходимых документов, рассказала Суворова.

Как сообщалось ранее, сбор подписей с 23 декабря проходит и в Псковской области.

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Напомним, Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.