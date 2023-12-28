Политика

Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» зарегистрированы на выборах президента

Центризбирком РФ (ЦИК) зарегистрировал кандидатами на президентские выборы 2024 года председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

Как передает «Интерфакс», два соответствующих постановления ЦИК были приняты на заседании комиссии в пятницу, 5 января. В первый день года в ЦИК сообщали, что Слуцкий и Даванков подали документы для регистрации кандидатами в президенты РФ.

Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР 19 декабря, Владислав Даванков - на съезде «Новых людей» - 24 декабря.

Напомним, президентские выборы запланированы на 15-17 марта. В декабре 2023 года была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина. «Единая Россия» на XXI съезде единогласно поддержала его выдвижение, в настоящее время продолжается сбор подписей. КПРФ выдвинула на выборы кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова. Как сообщали в ЦИК в конце декабря, всего о намерении участвовать в выборах президента заявили более тридцати человек.