Политика

Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Политбюро», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 января. Гость студии - руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко - поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.