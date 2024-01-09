Политика

«Дневник выборов»: главное политическое событие года — выборы президента России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дневник выборов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 января. Она посвящена главному политическому событию года - выборам президента России. Напомним, голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала.

Кто выдвинулся на выборы, а кто отказался от участия в них? Какую публичную активность проявляют кандидаты и их доверенные лица в Псковской области? Насколько конкурентной, открытой и легитимной обещает быть президентская кампания? Эти и многие другие вопросы мы адресовали председателю Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главе «Экспертного клуба: псковский регион» Илье Стрелкову.

Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.