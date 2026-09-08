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Кандидата от КПРФ исключат из единого списка в Заксобрание Псковской области

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Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва в составе единого списка Александра Кутелева, сообщили в пресс-службе судов региона. 

 

Административное дело по иску Избирательной комиссии Псковской области к обкому КПРФ и выдвинутому кандидату в депутаты рассмотрел Псковский областной суд. Основанием послужило выявление избирательной комиссией факта наличия у кандидата иностранных финансовых инструментов, мер по отчуждению которых кандидат не предпринял и о наличии которых не уведомил избирательную комиссию.

По результатам рассмотрения дела принято решение об удовлетворении административного иска. 

Александр Кутелев находился на второй строчке региональной группы №8. Согласно информации ГАС «Выборы», ему 30 лет. В 2022 году окончил Псковский государственный университет. Сейчас учится на втором курсе РАНХиГС и проживает в Псковской области. 

Напомним, ранее в суд также поступил иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентины Акимовой в составе единого списка. 

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.   

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