Кандидата от КПРФ исключат из единого списка в Заксобрание Псковской области

Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва в составе единого списка Александра Кутелева, сообщили в пресс-службе судов региона.

Административное дело по иску Избирательной комиссии Псковской области к обкому КПРФ и выдвинутому кандидату в депутаты рассмотрел Псковский областной суд. Основанием послужило выявление избирательной комиссией факта наличия у кандидата иностранных финансовых инструментов, мер по отчуждению которых кандидат не предпринял и о наличии которых не уведомил избирательную комиссию.

По результатам рассмотрения дела принято решение об удовлетворении административного иска.

Александр Кутелев находился на второй строчке региональной группы №8. Согласно информации ГАС «Выборы», ему 30 лет. В 2022 году окончил Псковский государственный университет. Сейчас учится на втором курсе РАНХиГС и проживает в Псковской области.

Напомним, ранее в суд также поступил иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентины Акимовой в составе единого списка.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.