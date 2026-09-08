«Гонки по вертикали»: смотр рядов, вопрос явки и молчун на дебатах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Ну что, вот мы и добрались до финишной прямой выборов в Госдуму и Псковское областное Заксобрание — до трехдневного голосования 18-20 сентября осталось всего полторы недели. Сейчас в самом разгаре месячник агитации, пропаганды, материализации духов и раздачи слонов — но строго в рамках жесткого избирательного законодательства. Иначе бдительные электоральные юристы из штабов партий-оппонентов враз накатают иск — и тогда пиши, пропало. Параллельно в региональных отделениях партий проходят предвыборные мероприятия. Так, на минувшей неделе в Пскове состоялась конференция единороссов. Помимо того, что принимали областную Народную программу, так еще и проводили последний перед ЕДГ масштабный мобилизационный форум — эдакий смотр кандидатских рядов - от лидеров списка (губернатор Михаил Ведерников, спикер регионального парламента Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Елкин) до кандидатов в одномандатных округах и региональных группах.

Псковские коммунисты во главе с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко в субботу провели совещание по вопросам агитации за своих кандидатов — быть может, хотя бы теперь на финише забега ускорятся, станут заметнее и дадут нам, политическим обозревателям, пищу для размышлений?

- У вас потрясающая профессия — вы занимаетесь тем, чего нет (из фильма «Гараж»).

Тем временем ведомые Антоном Минаковым псковские либерал-демократы и справедливороссы во главе с Натальей Тудаковой заняты в основном (если судить по соцсетям) разносом по улицам и скверам городов и поселков своих агиток. А в СМИ тем временем идут презентации предвыборных программ, команд кандидатов, дебаты. Кстати, уже завтра, 9 сентября, в прямом эфире радио ПЛН FM мы по традиции проведем раунд дебатов с участием руководителей региональных отделений партий — участниц выборов в региональный парламент. Начнем программу в рамках проекта «Политкухня» как обычно в 13.05, не пропустите! Надеюсь, будет, как обычно у нас - интересно, горячо и содержательно. А не так, как это порой происходит сейчас. Я это к тому, что символами предвыборных дебатов в этом году - как на федеральном уровне, так и на региональном - стали разного рода недоразумения, свидетельствующие о деградации этого института выборов. Где-то кандидат матерно оговорился, где-то на дебаты не пришло ни одного человека, а на Первом канале кандидат по фамилии Чернов прийти-то пришел, но, видимо, будучи не силах выдать что-то по теме - молчал аж полминуты.

Этот ролик с немногословным добряком уже получил вирусную популярность, стал мемом, везде обсуждается, помимо прочего вспоминают в этой связи и о шедевре рекламы 1990-х, когда неделя за неделей по ТВ крутили ролик с молодым человеком, который просто молчал…

Короче, выделился кандидат так выделился, обратил внимание на себя и свою партию. Кстати, абсолютно неизвестную. На всякий случай оговорюсь, я тут ни за кого не агитирую, ни за красных ни за белых, выбор вы делайте сами — я просто информирую и размышляю о том, что о каждой из участниц парламентских выборов любой человек, даже самый далекий от политики, что-нибудь да знает, что-то да слышал. Например: эти с президентом Путиным, у этих был Жириновский, эти - против запретов, эти - за справедливость. А про Партию прямой демократии неизвестно ровным счетом ничего, что сделали они — хоть хорошего, хоть не очень, загадка. И это как в кино.

- Он, конечно, ничего хорошего не сделал, но и плохого тоже. А это, между прочим, редко когда бывает (из фильма «День выборов-2»).

Тут, конечно, можно было бы порассуждать о перспективах этой ППД — тем более в условиях, когда старейшую демократическую партию «Яблоко» система не пустила на выборы (а на минувшей неделе Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблока» на снятие федерального списка), и ключевым становится вопрос о явке и о том, как поступят сторонники яблочников и в целом протестный электорат. Проголосует ли он ногами - или же придет на выборы и будет выбирать из той «системной оппозиции», которая присутствует в бюллетене. В этой связи чаще всего в прогнозах экспертов звучат вроде как наиболее близкие яблочному электорату «Новые люди» и КПРФ, голосование за которую может стать формой выражения социального протеста.

При этом петербургский политолог, директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников не так давно в проекте «Политкухня» рассказывал вот про какой парадокс — часть электората в ходе исследований выражала готовность голосовать как раз за партию, о которой первый раз слышит.

Дмитрий Солонников, политолог: На фокус-группах молодые ребята говорят, что будут голосовать за самую неизвестную партию. Все уже где-то были, где-то чем-то замазаны. А самая неизвестная - это кто? Партия прямой демократии. Вообще про нее практически никто ничего не слышал и не знает. Это очень сомнительно, такое электоральное поведение: голосовать за самую неизвестную партию, а это реминисценция к старым бюллетеням, где была графа «против всех».

Так или иначе, эту историю с молчащим кандидатом тоже можно было рассматривать как забавный анекдот, если бы на самом деле всё это не было так грустно и не являлось свидетельством деградации института дебатов. Понятно, что предвыборные дискуссии нужны, чтобы кандидаты объясняли избирателям, каковы их цели, в чем суть программ, чем они отличаются от оппонентов, рассказывали о видимых им путях развития страны и отвечали на неудобные вопросы. У нас же вместо этого однообразные и блеклые выступления, к тому же в не очень удобное для народа время — уж точно не прайм-тайм. Особого интереса всё это у людей не вызывает, тем более что выступления кандидатов мало отличимы друг от друга.

Не исключаю, что следующим недоразумением на дебатах может стать ситуация, при которой кандидаты от разных партий случайно перепутают листки с текстами выступлений и зачитают агитки своих оппонентов. Полагаю, что ошибку никто и не заметит, возможно, и они сами — настолько там всё однотипно.

Кстати, как и предвыборных программах. Я тут их почитал - ощущение такое, что в партиях просто списывали друг у друга — от оборотов вроде «прежде всего — люди» до основных идеологических моментов. Фраза «За всё хорошее, против всего плохого», которая воспринималась раньше все-таки как шутка и преувеличение, теперь уже никакая не шутка. Впрочем, подробнее о тезисах программ в АПМ партий и предвыборных битвах на всех фронтах, от юридического до агитационного, мы расскажем в материале на сайте ПЛН. Он выйдет уже в ближайшее время. А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!