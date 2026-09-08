«Гонки по вертикали»: смотр рядов, вопрос явки и молчун на дебатах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Ну что, вот мы и добрались до финишной прямой выборов в Госдуму и Псковское областное Заксобрание — до трехдневного голосования 18-20 сентября осталось всего полторы недели. Сейчас в самом разгаре месячник агитации, пропаганды, материализации духов и раздачи слонов — но строго в рамках жесткого избирательного законодательства. Иначе бдительные электоральные юристы из штабов партий-оппонентов враз накатают иск — и тогда пиши, пропало. Параллельно в региональных отделениях партий проходят предвыборные мероприятия. Так, на минувшей неделе в Пскове состоялась конференция единороссов. Помимо того, что принимали областную Народную программу, так еще и проводили последний перед ЕДГ масштабный мобилизационный форум — эдакий смотр кандидатских рядов - от лидеров списка (губернатор Михаил Ведерников, спикер регионального парламента Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Елкин) до кандидатов в одномандатных округах и региональных группах.
Псковские коммунисты во главе с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко в субботу провели совещание по вопросам агитации за своих кандидатов — быть может, хотя бы теперь на финише забега ускорятся, станут заметнее и дадут нам, политическим обозревателям, пищу для размышлений?
- У вас потрясающая профессия — вы занимаетесь тем, чего нет (из фильма «Гараж»).
Тем временем ведомые Антоном Минаковым псковские либерал-демократы и справедливороссы во главе с Натальей Тудаковой заняты в основном (если судить по соцсетям) разносом по улицам и скверам городов и поселков своих агиток. А в СМИ тем временем идут презентации предвыборных программ, команд кандидатов, дебаты. Кстати, уже завтра, 9 сентября, в прямом эфире радио ПЛН FM мы по традиции проведем раунд дебатов с участием руководителей региональных отделений партий — участниц выборов в региональный парламент. Начнем программу в рамках проекта «Политкухня» как обычно в 13.05, не пропустите! Надеюсь, будет, как обычно у нас - интересно, горячо и содержательно. А не так, как это порой происходит сейчас. Я это к тому, что символами предвыборных дебатов в этом году - как на федеральном уровне, так и на региональном - стали разного рода недоразумения, свидетельствующие о деградации этого института выборов. Где-то кандидат матерно оговорился, где-то на дебаты не пришло ни одного человека, а на Первом канале кандидат по фамилии Чернов прийти-то пришел, но, видимо, будучи не силах выдать что-то по теме - молчал аж полминуты.
Короче, выделился кандидат так выделился, обратил внимание на себя и свою партию. Кстати, абсолютно неизвестную. На всякий случай оговорюсь, я тут ни за кого не агитирую, ни за красных ни за белых, выбор вы делайте сами — я просто информирую и размышляю о том, что о каждой из участниц парламентских выборов любой человек, даже самый далекий от политики, что-нибудь да знает, что-то да слышал. Например: эти с президентом Путиным, у этих был Жириновский, эти - против запретов, эти - за справедливость. А про Партию прямой демократии неизвестно ровным счетом ничего, что сделали они — хоть хорошего, хоть не очень, загадка. И это как в кино.
- Он, конечно, ничего хорошего не сделал, но и плохого тоже. А это, между прочим, редко когда бывает (из фильма «День выборов-2»).
Тут, конечно, можно было бы порассуждать о перспективах этой ППД — тем более в условиях, когда старейшую демократическую партию «Яблоко» система не пустила на выборы (а на минувшей неделе Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблока» на снятие федерального списка), и ключевым становится вопрос о явке и о том, как поступят сторонники яблочников и в целом протестный электорат. Проголосует ли он ногами - или же придет на выборы и будет выбирать из той «системной оппозиции», которая присутствует в бюллетене. В этой связи чаще всего в прогнозах экспертов звучат вроде как наиболее близкие яблочному электорату «Новые люди» и КПРФ, голосование за которую может стать формой выражения социального протеста.
При этом петербургский политолог, директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников не так давно в проекте «Политкухня» рассказывал вот про какой парадокс — часть электората в ходе исследований выражала готовность голосовать как раз за партию, о которой первый раз слышит.
Дмитрий Солонников, политолог: На фокус-группах молодые ребята говорят, что будут голосовать за самую неизвестную партию. Все уже где-то были, где-то чем-то замазаны. А самая неизвестная - это кто? Партия прямой демократии. Вообще про нее практически никто ничего не слышал и не знает. Это очень сомнительно, такое электоральное поведение: голосовать за самую неизвестную партию, а это реминисценция к старым бюллетеням, где была графа «против всех».
Так или иначе, эту историю с молчащим кандидатом тоже можно было рассматривать как забавный анекдот, если бы на самом деле всё это не было так грустно и не являлось свидетельством деградации института дебатов. Понятно, что предвыборные дискуссии нужны, чтобы кандидаты объясняли избирателям, каковы их цели, в чем суть программ, чем они отличаются от оппонентов, рассказывали о видимых им путях развития страны и отвечали на неудобные вопросы. У нас же вместо этого однообразные и блеклые выступления, к тому же в не очень удобное для народа время — уж точно не прайм-тайм. Особого интереса всё это у людей не вызывает, тем более что выступления кандидатов мало отличимы друг от друга.
Кстати, как и предвыборных программах. Я тут их почитал - ощущение такое, что в партиях просто списывали друг у друга — от оборотов вроде «прежде всего — люди» до основных идеологических моментов. Фраза «За всё хорошее, против всего плохого», которая воспринималась раньше все-таки как шутка и преувеличение, теперь уже никакая не шутка. Впрочем, подробнее о тезисах программ в АПМ партий и предвыборных битвах на всех фронтах, от юридического до агитационного, мы расскажем в материале на сайте ПЛН. Он выйдет уже в ближайшее время. А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!