Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше

У партии «Новые люди» в союзе с «Партией роста» веса больше, однако в Псковской области лидеры региональных отделений имеют равные шансы взять руководство в свои руки после юридического объединения партий. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, в апреле 2023 года сообщалось, что известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом от «Партии роста» на выборах губернатора Псковской области. Впоследствии Шнуров свои кандидатуру так и не выдвинул.
В июне лидеры «Партии роста» и «Новых людей» объявили о «политическом союзе», договорившись на региональных выборах выдвигать кандидатов друг друга. В декабре стало известно, что партии объединят юридически.