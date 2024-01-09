Политика

Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше

У партии «Новые люди» в союзе с «Партией роста» веса больше, однако в Псковской области лидеры региональных отделений имеют равные шансы взять руководство в свои руки после юридического объединения партий. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В данном процессе я бы пока поставил вопрос, потому что оба коллеги мне симпатичны. Игорь Романов (председатель реготделения "Партии роста" — ред.) имеет большой опыт участия в выборах, в электоральных битвах. У Андрея Маковского (лидера реготделения партии "Новые люди" — ред.) есть амбиции, он достаточно молодой и депутат Псковского областного Собрания, что немаловажно. Романов пока таким похвастаться не может. Поэтому будет интересно, но в этом объединении в общем у "Новых людей" веса побольше, чем у "Партии роста", потому что "Партия роста" немного ушла в тень, про нее начали чуть-чуть забывать. Может быть, только Романов о ней напоминает, иногда подбрасывая темы. Со Шнуровым была интересная. Поэтому пока вопрос, но я думаю, что у обоих коллег равные шансы», - сказал Илья Стрелков.

Напомним, в апреле 2023 года сообщалось, что известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом от «Партии роста» на выборах губернатора Псковской области. Впоследствии Шнуров свои кандидатуру так и не выдвинул.

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В июне лидеры «Партии роста» и «Новых людей» объявили о «политическом союзе», договорившись на региональных выборах выдвигать кандидатов друг друга. В декабре стало известно, что партии объединят юридически.