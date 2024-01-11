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Политика

Андрей Турчак: В «Единой России» пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента

12.01.2024 17:11|ПсковКомментариев: 0

Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента пройдет в партии «Единая Россия» 16 января. Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках. В их числе - штабы общественной поддержки, общественные приёмные председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

«В удалённые территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтёры, чтобы помочь людям», - написал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты участвуют все региональные и местные отделения «Единой России». Сбор проводят более 19 тысяч волонтеров, отметил он.

Напомним, «Единая Россия» на XXI Съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. 

В декабре 2023 года была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина. Её первое заседание состоялось 9 декабря. В неё вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики. От «Единой России» - в составе группы: секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава Центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, другие депутаты разных уровней и сенаторы.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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