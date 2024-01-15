Политика

«Гайд-парк»: Елена Чибисова о роли и месте молодежи в российской политике. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 января. Гостем студии стала доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Чибисова.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорил с ней о роли и месте молодежи в российской политике. Участвует ли молодежь в политике? Интересен ли ей институт выборов? Пойдет ли она на выборы президента России или с 15 по 17 марта у нее найдутся дела поважнее? Об этом и многом другом — в эфире.