Игорь Романов: Жаль, что я пока не кандидат в президенты

Руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов в будущем хотел бы принять участие в президентской кампании. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что «Партия роста» на выборах президента будет поддерживать кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, поскольку летом партии заключили политический союз, а в ближайшей перспективе планируется юридическое объединение партий. Съезд по объединению пройдет в феврале.