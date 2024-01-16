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Политика

«Дневник выборов-2024»: Предвыборный соцопрос и обзор кандидатов в президенты. ВИДЕО

18.01.2024 16:56|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дневник выборов - 2024», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 января.

В том, что происходит за оставшееся время до голосования, ведущий Александр Савенко еженедельно разбирается вместе с экспертом — председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главой «Экспертного клуба: псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня они поговорили о стартовавшем 12 января социологическом опросе, который призван выяснить, знают ли жители Псковской области о дате президентских выборов, примут ли в них участие и как будут голосовать — дистанционно или на участке. Также в выпуске: начало общественного наблюдения за выборами, краткий обзор по кандидатам и в целом предвыборной активности.

Теги: #ПЛН FM #Дневник выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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