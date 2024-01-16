Политика

Сложно сказать, кто займет второе место на выборах президента — Илья Стрелков

Выборы президента России будут конкурентными, и кто займет второе место, сказать сложно. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я посмотрел на наших коллег, представителей политических партий, и понял, что конкуренция на самом деле будет. Никто не хочет упускать то самое второе место », - сказал Илья Стрелков.

По его мнению, на данный момент сложно предсказать, кто станет вторым.

«Борьба на самом деле будет, и сейчас трудно предсказать, кто займет второе место. Понятно, что у коммунистов пошло ослабление по их основному лидеру, по Харитонову (кандидату от КПРФ — ред.), потому что многие ожидали, что это все-таки будет Зюганов (лидер КПРФ — ред.) или какая-то более мощная фигура, но съезд партии выбрал Харитонова», - отметил гость студии.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года. Три человека уже зарегистрированы в качестве кандидатов, это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.