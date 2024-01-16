Илья Стрелков: Агитмашина ЛДПР на выборах работает сильно

Кандидат от ЛДПР на выборах президента России Леонид Слуцкий имеет все шансы занять второе место. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что в Псковской области будет курсировать автобус ЛДПР, разрабатывается мерч и билборды с изображениями Слуцкого. Также у кандидата появился свой сайт.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.