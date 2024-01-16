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Политика

Илья Стрелков: Агитмашина ЛДПР на выборах работает сильно

18.01.2024 15:42|ПсковКомментариев: 1

Кандидат от ЛДПР на выборах президента России Леонид Слуцкий имеет все шансы занять второе место. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нам предсказывают, что Слуцкий будет бороться за второе место. По крайней мере, это сейчас так выглядит. На фоне достаточно слабого Харитонова (кандидата от КПРФ — ред.) Слуцкий выглядит более симпатичным, молодым, энергичным и креативным. Да, есть моменты. До сих пор вспоминают про Владимира Вольфовича Жириновского (покойного лидера ЛДПР — ред.), сравнивая их. Один был горой, второй на его фоне выглядит слабенько, но все равно я считаю, что Слуцкий старается, и агитмашина, которая у них работает, в принципе достаточно сильная», - сказал Илья Стрелков.

Он напомнил, что в Псковской области будет курсировать автобус ЛДПР, разрабатывается мерч и билборды с изображениями Слуцкого. Также у кандидата появился свой сайт.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #ЛДПР #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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